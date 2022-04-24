「食腦三子」首拍喪屍互動式微電影　網紅柔柔執導林凱恩客串演出

「食腦三子」何廣沛、郭子豪及方紹聰（奶仔）去年開設YouTube頻道「食腦BrainStorming」，一星期平均推出二至三條影片。近日，三子搞搞新意思首次拍攝名為《喪屍生死決》的互動式微電影，每一集都會有兩個不同的結局供網民選擇，他們的命運將掌握在觀眾手中。



「食腦三子」首次拍攝名為《喪屍生死決》的互動式微電影，每一集都會有兩個不同的結局供網民選擇，他們的命運將掌握在觀眾手中。

《喪屍生死決》除了有「食腦三子」外，還會有林凱恩客串演出，以及由網紅陳麗柔（柔柔）擔任導演。奶仔接受《香港01》訪問時表示，拍攝喪屍主題微電影的原意是希望觀眾看完電視劇《食腦喪B》後，可以繼續在網上看到喪屍類型的作品：「電視劇嘅喪屍同劇情尺度都不能太恐怖，今次就拍我哋希望嘅喪屍世界畀大家睇。我哋喺《食腦喪B》都係幕前，不能參與幕後制作，『食腦』Channel可以話事時就拍心目中嘅喪屍世界，尺度大啲可能有粗口，真實啲、喪屍恐怖啲。」

《喪屍生死決》由網紅陳麗柔（柔柔）擔任導演。（IG/ @natalie.lychan）

奶仔說《喪屍生死決》有四集，每集有兩個結局，合共12條影片，而拍攝時間為三至四日。他說拍攝時沒有太大困難：「三個都係做番自己，《食腦喪B》角色同自己好類近。」他笑言自資了一千萬拍攝一集，事實上，「食腦三子」自資約五位數拍攝微電影，奶仔希望觀眾除了看到他們的幕前演出外，亦留意到他們做幕後人的作品：「希望大家可以有新品種嘅微電影睇，去到最後有得選擇，希望大家會接受『食腦』Channel送畀大家嘅互動選擇喪屍微電影。」