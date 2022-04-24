Jer柳應廷出情歌拍MV爆喊　獨角仙爬上女主角塊面：戥佢驚！

MIRROR成員柳應廷（Jer）過去常挑戰高難度歌曲，但全新派台作品《離別的規矩》一改曲風，以情歌觸動樂迷情感神經，MV中，Jer更靠新歌培養演戲情緒，結果爆喊得難以平復。



阿Jer終於推出情歌，談談人與人與之間的關係。

按照過去的創作模式，今年Jer將推出三部曲作品，並以情歌《離別的規矩》跟大家見面。過去有很多粉絲或朋友都覺得Jer唱很多歇斯底里的歌曲，很希望他可以唱唱情歌，所以今次就以新歌談談人與人與之間的關係。Jer說：「大家近年面對最多嘅情緒就係離別，好似有親友移民外地，喺面對離別，我好想透過《離別的規矩》同大家一同呼吸，呢首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服啲，有啲情感可以抒發到。」

Jer與獨角仙互動笑言都幾得意。

《離別的規矩》MV說了一個關於一對愛侶從甜蜜到分離的故事，不過當中卻有第三者—昆蟲獨角仙的出現。在MV中，Jer與女主角許月湘在郊外探索時遇上了獨角仙，當中更有二人與牠互動的場面。Jer回憶道：「都幾得意，從未試過放昆蟲喺手上，原來佢啲爪抓住之後，隻手會紅紅哋同會痛嘅，但So Far都幾Cute，最驚係女主角俾獨角仙爬上塊面，企隔籬都戥佢驚，因為仲要爬入佢嘅耳仔窿，仲爭啲飛走，好狼狽，好在我唔使，有女主角幫我頂咗佢。」除了獨角仙，拍攝期間製作團隊也遇上了羊群，導演也立即請Jer與女主角走入羊群中拍攝，令MV畫面更見豐富。

Jer拍MV爆喊，雙眼更哭得紅腫。

今次Jer因為要在MV中演繹一個愛情故事，拍攝時一時要甜到漏，但鏡頭一轉又要爆喊，他坦言是個頗大的挑戰：「拍攝由開心片段去到傷心片段嘅過程都好快，無啦啦拍完開心下一場就傷心鬧交，都難嘅，盡量俾自己集中多啲，代入角色。」談及爆喊一場，Jer需要借助歌曲的魔力觸動情緒：「MV要我有少少喊嘅場口，嗰場好難做，但我聽返《離別的規矩》，睇歌詞都覺得『點會寫到咁？』都好感動我，所以特登喺做嗰一場喊戲時Play首歌，等我自己集中精神去演。」

現場可見，Jer拍第一Take時已自然落淚，但他想再來一次，要求製作團隊給他30秒，並播放《離別的規矩》讓他培養情緒，結果不出30秒Jer已爆喊，最終拍了兩Take便完成。但第二Take完成後，Jer的情緒難以平復，雙眼更哭得紅腫，幸好平復過後，他又變回樂天開朗的柳應廷。

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