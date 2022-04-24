森美回應與小儀不和兼畀氣對方受：逼得佢太多　暗示想亮相ViuTV?

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，早前播出的一集請到小儀做嘉賓，她大談與拍檔森美的「恩怨」，也曾對他有好多不滿，跟幕後人員講他壞話。現年51歲的小儀於1996年開始做DJ，其後跟森美拍檔，小儀坦言跟對方是最多拗撬的工作夥伴：「當中係有好多拗撬，再加上佢近年話畀大家知佢曾經經歷過抑鬱症，而我喺佢身邊，我喺呢啲位同佢一齊經歷嘅時候，我當然係受嘅一個嚟，嗰時做好多嘢佢都會好不滿，做好多嘢都會令佢發好大火。」小儀又說︰「無論on air會話你，背後又會話你，嗰時唔明，嗰時甚至會同幕後嘅同事講壞話或者呻，『點解佢會咁㗎』，但係而家終於明啦。」小儀與森美至今已共事20多年，小儀由第一個節目到現在都是跟他合作，二人早已由拍檔變朋友，甚至似家人一樣，互相支持，生活上的大小事情都會跟對方分享。

小儀大爆以前受過森美不少氣。（電視截圖）

日前森美出席加密貨幣平台活動，就被問到有關小儀公開爆料與他最多拗撬兼成日要受他氣，他坦言確有逼迫過對方。森美表示當年小儀合作，一起捱了十幾年，終於調去做黃金時段，豈料小儀有一日突然話想調做朝早節目，因為返夜晚令到她無得拍拖，由那刻開始他開始明白小儀的意思，開始沒有逼得她太多。森美又笑言：「我想問強尼幾時請我飲嘢呢？我唔洗飲醉先講嘅。」