馬浚偉質疑愛協投票造假　搵會長傅明憲幫手：唔應該出現呢啲問題

馬浚偉近日參與了香港愛護動物協會的一個活動，給予100元幫助小動物之餘，也可以參加一個比賽，比賽頭20名可以用自家狗狗的樣貌做賣旗的Logo，這活動任何人都可以投票。

馬仔近日參與咗呢個活動。（Facebook）

原本馬仔姐姐的狗狗是遙遙領先排第一，結果由7000多票，變成6000多票，有一千票突然消失了，令馬仔大感神奇，事後在Facebook發文，指有人不斷偷票，他寫道：「竟然有人不停偷走BenBen的票數，咁奇怪嘅」，馬仔文中也Tag了愛護動物協會以及愛護動物協會會長傅明憲（Gigi）的Facebook，馬仔接受《香港01》訪問時回應：「我哋係諗住幫下動物，但我哋唔鍾意係黑箱作業，我就認為唔應該出現呢啲問題。」

即刻搵咗Gigi。（Facebook）

馬仔之後表示Gigi很快也跟他致電聯絡，答應會跟進事件，今天（24日）香港愛護動物協會回應這件事，寫道：「十分感謝大家的支持，由於發現票數有不正常增減現象。目前我們內部正在檢視投票系統的運作及作出維修，暫先關閉投票功能至另行通知，對於是次投票所帶來的不便深表歉意，待有進一步資料及更新，會再作公布，謝謝！」馬仔得知後大讚Gigi做事有效率。

馬仔大讚Gigi有效率。（Facebook）

同場加映

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