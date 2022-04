憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅的名媛Kim Kardashian是現今社交媒體極具影響力的話題女王,她先後創立了個人美妝品牌KKW Beauty及塑身衣品牌SKIMS。由於SKIMS的設計簡約及親民的價錢,加上主打針對各種膚色及身形,極受全球女士歡迎。

Kim Kardashian自爆在傳力品牌前,從來唔著內衣褲。(IG/@kimkardashian)

日前Kim為宣傳SKIMS的新系列時,公開表示在創立品牌前都不會傳內衣褲,因認為傳內衣褲不舒適不自在,更感受到阻礙及局限,但在創立SKIMS時研發出自己喜愛的內衣褲後,世界從此覺得不一樣,而現在更迷上穿T-back。

