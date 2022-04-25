Chill Club｜何啟華燈牌成功騎劫頒獎禮　Dee︰最大贏家的確係我

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在於周日（24日）晚舉行，當晚大家除了留意台上歌手的表演和得獎的各個單位之外，最搶眼的莫過於ERROR成員阿Dee何啟華的燈牌，事關他的名字經常出現在鏡頭中，網民笑言「頒獎禮被何啟華騎劫」、「唔見何啟華個人，就全晚望住佢個燈牌」、「個燈牌超搶眼」。「騎劫事件」亦成功令阿Dee成為網民的話題，他本人亦有在IG的story寫道︰「我已平安回家中，今日MVP（tag了他的fan club IG），令大家懷疑人生，邊個『何啟華』？」



Dee意外成為頒獎禮的最大贏家。（IG@deegor_hkwa）

ERROR成員阿Dee何啟華的燈牌在任何鏡頭都出現在背景。（節目畫面）

而阿Dee之後亦有在IG出po感謝大家，最後也不忘再講「騎劫事件」，他寫道︰「容許我humble講句，全晚最大贏家的確係我。再次多謝（fan club），睇嚟會長比我本人更理解節目嘅鏡頭操作，達至『無孔不入 避無可避』。」隊友保錡抽水留言︰「故名贊助何啟華」，但其實正字是冠名贊助，令阿Dee不禁回覆說︰「故名？RIP吖？」但網民都紛紛表示「難分真與假」，究竟保錡是故意玩食字還是打錯字？

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