安哥同學會｜漢洋為賺快錢曾倒餿水　台灣死捱為出碟瞓雜物房

漢洋最近又再活躍歌壇，他在節目中透露將會舉行線上音樂會。(資料圖片）

漢洋早前因參加新秀歌唱大賽獲得亞軍而出道，之後被安排到台灣發展，01年與小雪合唱的《其實我介意》成為K歌之選。於公屋長大嘅佢，近日接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到原來當年同劉德華都係藍田嘅街坊，不過佢就只係認識對方嘅弟弟。漢洋在節目中提到中學畢業後，曾經做過不少工作。「本身係去做waiter，見到有個客成日污污糟咁嚟食嘢，同佢傾開原來佢係倒垃圾、餿水，仲好好搵，如果駕埋垃圾車，一個月四、五萬一個月，嗰時係90年前。」漢洋曾去試工，不過沒有口罩，只有勞工手套、水靴。「去高等法院倒，好辛苦。因為有餿水，所以好滑，我搬時差啲跌低，所以連一日糧都收唔到。」漢洋之後又試過去搬運汽水，以為自己大隻，一次搬幾盤，結果因為欠缺技巧，試過打翻多次。

漢洋由歌手變成經理人，之前又做試過帶貨。（ig圖片）

其後漢洋參加歌唱比賽得到亞軍，並獲唱片公司簽約。「今時今日睇返我係有問題，成日怨好多嘢。」他指其後公司決定力捧梁漢文，原來係對方較年輕、靚仔、加上有舅父志強。其後他在吳岱融介紹下去到台灣發展。「我目的只係出專輯，為咗呢個目標可以不惜一切，所以頭幾個月都係瞓喺公司雜物房， 一個月三千台幣車費。」漢洋在台灣認識了王力宏、蘇永康、吳宗憲、張惠妹、金城武等人，其後由於發展不算理想，所以決定回流香港。

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