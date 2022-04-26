勁騎26︱Alton@MIRROR節目中冒犯車友？　張繼聰自爆最憎人咁樣問

ViuTV綜藝節目《勁騎26》於昨晚（25/4）播出第一集，擔任主持的MIRROR成員Alton（王智德）在節目中為觀眾介紹不同種類的電單車，好讓大家更加了解二轆文化，昨日更請來張繼聰（Louis）同遊。

在節目中Louis為觀眾介紹高軚盤電單車。（節目截圖）

張繼聰是圈中有名的電單車愛好者，對於不同型號的車種亦有一定程度的了解，在節目中Louis為觀眾介紹高軚盤電單車，明顯見到手把位置會比一般的電單車還要高，車手需要雙手舉高才能觸碰到，因此給人一種駕駛高軚盤電單車會很累的感覺，此時張繼聰突然一臉嚴肅表示：「唔好再問我隻手會唔會痹」，更表示：「行得路多，隻腳都會痹啦」。

張繼聰就搞笑地篤爆Alton。（節目截圖）

不過張繼聰立即變回正常模樣並澄清：「其實高軚盤電單車係非常舒服，係唔會導致麻痹嘅」，他就認為不要再裝作風趣問出這樣的問題，而作為主持的Alton就補充：「呢個係每一位車手都討厭嘅問題」，此時張繼聰就搞笑地篤爆Alton並表示：「係囉，不過我啱啱都聽到你有問呢個問題」，鏡頭一轉就見到Alton正在向其他展示電單車的嘉賓問道：「有啲冒昧咁問，其實咁樣會唔會攰㗎」，Alton隨即露出尷尬的表情，場面非常搞笑。

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