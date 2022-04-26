梁佩瑚與內蒙古富商老公慶祝結婚六周年　曾遇人不淑被騙成第三者

現年51歲的梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行，早已淡出幕前的她近年甚少公開露面，但亦有不時在社交平台分享日常生活。日前梁佩瑚與老公郭雲飛迎來結婚6周年，她在IG曬出合照，並寫道：「眨眼間六年了。」相中所見兩人食飯慶祝，更特別準備了一個心形蛋糕，郭雲飛搭着老婆膊頭，大曬恩愛！身穿白色碎花裙的梁佩瑚皮膚依然白滑緊緻，狀態Fit爆，風采不減當年！



慶祝結婚6周年。（IG@leungbel）

梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行。（影片截圖）

梁佩瑚當年加入TVB後備受力捧，但因心直口快的性格，她自覺不適合在圈中發展，逐漸淡出幕前。息影後梁佩瑚重返校園，先後獲得香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位，她亦修讀過珠寶設計課程，更鑽研水墨畫及書法。自2001年起梁佩瑚創作了一系列愛情小說，至今已出版超過70多本作品，銷量不俗，絕對是一位才女！

梁佩瑚創作了一系列愛情小說。（Facebook@梁佩瑚Isabel Leung）

雖然梁佩瑚曾在書中分享不少對愛情的看法，但現實中她的感情路卻坎坷不斷，她曾在接受訪問時透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更曾在不知情下介入別人的婚姻，遭到對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。梁佩瑚曾在接受好友林穎嫺訪問時分享與老公的相識經過：「有次去加拿大出席朋友兒子個婚禮，有位朋友想介紹對方畀我哋認識，點知中間人偷影我張相畀佢睇，佢睇到就話咁濃妝！唔鍾意！」她表示當時以為沒有下文，但其後兩人又因在深圳打高爾夫球而再結緣。

梁佩瑚同老公郭雲飛都好鍾意打高爾夫球。（IG@leungbel）

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據知郭雲飛比梁佩瑚細1年，是一位內蒙古地產富商，2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，如今兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！