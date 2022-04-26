鍾培生遊東京豪住總統套房　大到可以玩捉迷藏住一晚起碼要7萬4

早前富三代鍾培生被袁嘉敏怒斥是「人渣」，而袁嘉敏在爆料後離開香港，到法國展開新生活兼且歐遊探朋友，預計會到7月才返港。另一邊廂，鍾培生早前亦已飛日本，他不時更新自己在日本的最新情況。日前，他在IG分享住在東京大手町四季酒店總統套房的Room Tour，非常富貴。



鍾培生有「百億富三代」之稱。（IG@khdcheung）

鍾培生在片段中帶大家遊五星級酒店的總統套房，豪華至極！總統套房的裝修走低調奢華風路線，家具以深色為主。總統套房除了有廚房、飯廳和客廳之外，還有主人房、廁所、客房、客廁、書房，亦設有後門。飯廳有8人餐桌，加客廳的L型梳化誇到可以坐到20人。鍾培生會在屋內做gym，相信也完全夠晒空間！他又大讚睡房的景觀好靚，隔離有一整間房一樣大的空間給他放行李。至於廁所有浴缸，企缸有幾個花灑頭，鍾培生亦對鏡自拍，自嘲是「MK仔」。客、飯廳的景觀相信是重點，鍾培生亦有影給大家看，看到廳內的落地玻璃，甚有氣派，但由於是晚上，所以只看到他反光的倒影，不過他就表示其實是可以飽覽窗外東京的景色，亦看到遠處的東京鐵塔，和附近的皇居。他講到自己已經隔離完，所以可以外出。鍾培生帶大家在房內周圍遊走，也看得出套房大到可以玩捉迷藏。

點擊下圖睇吓總統套房係點︰

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東京大手町四季酒店於2020年9月才開幕，是五星級酒店。重點來了，那在這間總統套房住一晚的收費到底是多少呢？根據酒店的資料顯示，總統套房分兩種，分別是大手町總統套房和帝王總統套房。大手町總統套房房價和帝王總統套房的面積分別是1743呎和3046呎，而前者住一晚要約港幣74000元，而後者就沒有標價，寫明要book房就要致電查詢，可見尊貴程度。而鍾培生就未有講明是住那一間套房，但從片段估計就似是帝王總統套房，難怪網民睇看都大呼好羨慕！