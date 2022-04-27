朱智賢唔擔心舊事重提　稱冇同黎振燁聯絡：人哋嘅我唔清楚

TVB熱播劇《食腦喪B》今（27日）在電視城舉行宣傳活動，一眾演員均有出席，包括何廣沛、江嘉敏、郭子豪、陳曉華等，而朱智賢以一身露腰曬長腿裝現身，相當吸睛。

朱智賢好開心劇集播出。（葉志明攝）

而兩年前因為拍攝《食腦喪B》，在劇集拍畢後朱智賢被媒體發現同同樣參與該劇的人夫黎振燁開車在山邊幽會「食蛋糕」，令二人演藝事業受挫。而在接受訪問時，被問到劇集兩年後終於播出心情如何，朱智賢就表示：「當然好開心，好期待可以出街，因為我覺得呢部劇題材好特別，係TVB開台第一部喪屍劇集。我覺得部劇輕快、搞笑、有親情又有催淚嘢，亦有喪屍原素，我覺得大家會鍾意。」

朱智賢表示從前的事已經放下。（葉志明攝）

亦因為劇集播出，難免與黎振燁的舊事會被重提，被問道擔不擔心大家過於關注舊事，朱智賢在接受訪問的時候就表示：「唔會囉都過咗去，以前呢啲嘢擺低咗，人要向前往。（有冇同黎振燁聯絡？）冇喇！（佢依家停工冇工開好耐，有冇關心對方？）人哋嘅嘢我唔清楚。（依家同謝東閔感情如何？）一如既往冇改變。」與謝東閔仍愛得甜蜜。

朱智賢強調同黎振燁沒有聯絡。（葉志明攝） (黎振燁IG)

另外，朱智賢亦表示已預計到劇集播出會有聲音，對於外界的說話她自言自己控制不了：「我出返嚟，好多嘢要去接受。」而她亦強調目前做好自己工作，將會忙於拍劇。