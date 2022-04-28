周潤發自爆最唔鍾意同吳宇森合作　大讚王家衛認真：但係拍五年囉

縱橫影壇數十年的周潤發（發哥）不但深受影迷歡迎，更是香港最受愛戴的公眾人物，TVB YouTube Channel日前上載了一段發哥在2004年到香港浸會大學演講時的短片，片中他除了大談拍港產片及荷里活片之間的分別之外，更大爆自己最唔鍾意合作的導演，答案令人意想不到！



發哥直言更鍾意拍荷里活電影。（YouTube影片截圖）

發哥曾到美國荷里活發展。（《血仍未冷》劇照）

出身TVB藝員訓練班的發哥不但在電視劇演出成功，進軍電影界後亦獲獎無數，1995年更赴美國荷里活發展，他亦直言更鍾意拍荷里活電影：「因為個準備功夫做到足，時間好長，因為佢哋拍個銀紙太大喇，所以不容有失，每一個鏡頭分好晒，每日拍幾多個鏡頭，大家知發生緊咩事。如果香港要比較認真啲，咁你咪拍王家衛囉，但係拍五年囉。」

發哥大讚王家衛導演認真，但就笑言要拍五年。（YouTube影片截圖）

發哥在《英雄本色》中飾演的Mark哥深入民心！（劇照）

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發哥過往曾與多位名導合作，當中由吳宇森執導的《英雄本色》系列更令他成為炙手可熱的電影巨星，不過他竟然大爆最不喜歡拍吳宇森導演的戲：「動作太多，最後都要死。死就不好，因為死了以後他們用那個血倒在你身上，黏黏的，不太舒服。還有如果晚上完了以後，明天要拍早班，你不能洗頭，你就要馬上睡覺，這個頭髮會把螞蟻引來，甜嘛，蜜蜂也來了，蟑螂也來了，更麻煩，好麻煩，這是最不喜歡的。」引來台下笑聲不斷！

發哥大爆最不喜歡拍吳宇森導演的戲。（YouTube影片截圖）