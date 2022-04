陳自瑤 (Yoyo) 與王浩信的女兒王靖喬(QQ)眨眼間已經10歲,向來十分疼錫囡囡的Yoyo昨日於IG post了她為QQ慶祝生日的靚相。由於疫情關係,她們選擇了在家中慶生,Yoyo親手為囡囡佈置裝飾。她留言表示:「Happy 10th Birthday to My Little Angel ! Love you so much ! 🎂💕🌈🎈🎈🎊🎊🎀🎀🎂🎂 #寶貝生日快樂🎂 #時光飛逝 #唔捨得你咁快長大 #多謝劇組俾我請一日假」原來近期正忙於拍劇的她,是特地請一日假來跟囡囡過生日,認真是廿四孝媽咪。她的圈中好友和網民都紛紛留言為QQ送上生日祝福。然而目前正身在內地工作的王浩信則未見影,未能一家三口一起慶祝,就連留言也沒有。

