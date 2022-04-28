31歲游學修專溝「女神級藝人」　曾稱堅拒女員工喜歡自己今食言

游學修今日（28/4）在社交網站公開認與「試當真」成員陳苡臻（Jessica）拍拖，更指之前傳出緋聞時未有承認戀情，全因當刻仍未追到對方：「未追到點公開講未追到呢，有啲嘢不可能攤開肚皮，觀眾又會按自己知道嘅時序去設想，只想說當時冇講大話，依家都冇。」

游學修終於追到「試當真」陳苡臻 曾一度否認拍拖：當時冇講大話

游學修稱與「試當真」陳苡臻僅拍拖一周 一場車禍打破曖昧狀態？

游學修在認愛帖文中貼出兩人背影合照。（Instagram/@neoyau19）

現年31歲的游學修因主演黃修平執導電影《哪一天我們會飛》（2015）逐漸為人認識，更與有「文青女神」之稱的拍檔蘇麗珊擦出真火花，並於2015年12月承認拍拖數月，兩人公開認愛後，更有消息傳出他們為了名正言順一起，所以與各自「元配」斬纜，而他們到2016年10月便宣布戀情告吹，其中游學修便在IG上留言：「我們分開了，不用擔心，我會好起來！」之後更自稱變回一名「宅男」。

游學修與「文青女神」蘇麗珊拍拖一年左右便分手。（Instagram/@neoyau19）

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2018年2月，游學修被發現在太子唐樓寓所附近，與有「氣質女神」之稱的曾樂彤手拖手，及後曾樂彤接受傳媒訪問時便指自己與男友已拍拖一個月。2019年，曾樂彤不滿被指在「第一屆KKBOX香港風雲榜」咪嘴，因此在社交網站上留言「MICNLM」，雖然游學修力撐女友，但他最後還是跪低道歉：「真性情不是免死金牌，眼見有一直支持我的觀眾今次也表示失望。」到2020年4月，曾樂彤便在訪問中暗示已與游學修分手：「希望大家都幸福，可以搵到生命中嘅另一個啦！」

游學修非常力撐YouTuber出身的英皇小花女友曾樂彤。（Instagram/@neoyau19）

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游學修今年2月因為與旗下網上頻道「試當真」的陳苡臻（Jessica）一杯檸茶兩份飲而傳出緋聞，及後女方被指背着交往六年的男友一腳踏兩船，而游學修便為對方公開澄清，指Jessica去年已與男友分手，又稱自己與Jessica沒有拍拖。雖然游學修曾在短片《Channel需要女》中表明不會讓女員工喜歡自己，但他今日（28/4）便因為日前被拍到與Jessica在科學園手拖手，所以公開認愛：「只想說當時冇講大話，依家都冇。」他接受傳媒訪問時又指自己僅與女方拍拖一星期。

游學修最近與「試當真」Jessica撻着。（Instagram/@neoyau19）