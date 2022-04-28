聲夢傳奇2｜曾志偉安排《Junior》組女團參賽：今次想做一個嘗試

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇2》即將在6月11日首播，今日（28/4）舉行記招，23位參賽者率先會見傳媒。到場為學員打氣的TVB總經理（節目內容營運）曾志偉，會後接受訪問時談到今年參賽者年齡層闊，他解釋過程中有汲取《聲夢1》的經驗：「有咗第一屆嘅經驗有好多小朋友參加，尤其是男仔，但係我勸佢哋再等多一兩年，因為佢哋轉緊聲。曾經試過有啲參賽者嚟嘅時候把聲唔錯，但係唱唱下把聲走咗，原來係變緊聲，所以大家會覺得第一季女仔表現好啲，就係因為女仔冇變聲呢個問題，所以今次男仔都係搵啲成熟啲嘅，全部超過21歲，女仔就小朋友會多啲。」

志偉現身為一眾《聲夢2》參賽者打氣。（梁碧玲攝）

志偉在會上希望他們表現超越炎明熹（Gigi），但他坦言過去曾擔心今屆學員表現不及上年，後來經過導師指導，加上學員放下競爭心態，令他看到全部學員都有明顯進步。至於今次《聲夢JUNIOR》參賽者以隊制參賽，原來是志偉為日後制定賽制的實驗，他不認為這個安排是對其他參賽者不公平：「正如大家覺得一個29歲，一個13歲，會唔會唔公平，但係大家都會有呢個比較，一齊比拼嘅力量會大啲。同埋今次想做一個嘗試，今次由《JUNIOR》組成一個隊伍，我哋都考慮第3、4年容許隊伍報名，好似Twins咁兩個女仔又得，好似草蜢咁3個男仔都得。但係呢個未必係隊制嘅比賽，想話畀大家知個人報名又得，對制參賽都得。」

志偉認為《聲夢2》的賽制與上一屆大同小異，又透露今次導師會從6人增至8人，陣容將在下次會見傳媒時公布，唯一肯定的是李克勤因為要參加《聲生不息》，今次無法再擔任主理人。被問到《香港金曲頒獎典禮2021/2022》會延期至何時舉行，志偉稱目前未有最新安排，一有消息會再對外公布。

志偉形容今次安排《聲夢JUNIOR》組女團參賽是個嘗試。（梁碧玲攝）

今屆參j賽者外型不俗。（梁碧玲攝）

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