愛回家｜池美麗絕跡近半年再現身　唔敢做親生女：唔勤力搵錢唔得

《愛·回家之開心速遞》的人氣角色池美麗（鍾凱琪飾）絕跡近半年後，終於再次回歸劇組！昨晚一集講道眾人懷疑金城安（周嘉洛飾）在吳旺達居住了一段日子，審美標準似受影響，有極大轉變。而鍾凱琪更在劇中一人分飾兩角，一是繼續演池美麗，二是飾演《2022年吳旺達小姐》的8號後選佳麗King Kong，造型更相當突出！

池美麗造型可愛！（電視截圖）

池美麗！（影片截圖）

劇中，劉丹更講出選美比賽的真理：「選美係咁㗎啦，通常二、三名都會靚過冠軍，但偏偏就要坐側。」，非常敢言。鍾凱琪接受《香港01》訪問時就透露：「我都好掛住劇組，有唔同嘅挑戰我都好有興趣，不過自己都真係忙嘅，嚟緊都會去日本做嘢，搞緊簽證，所以唔知幾時再會見到大家，我今次都好鍾意King Kong個造型！（會去幾耐呀？）一個月左右，睇吓會唔會搞到啲旅遊同民宿之類。」

又講真嘢！（電視截圖）

正職是日文老師的鍾凱琪透露目前仍是特約演員，但仍期待做TVB親生女：「當然希望做親生女，但可能自己能力未夠，不過做特約演員都有好處，因為自由度比較大，可以兼顧到家庭生活，因為媽媽下星期會做手術，要照顧佢，所以親生女有親生女好，特約演員有特約演員好。阿媽要去私家醫院做手術，唔勤力搵錢唔得。」鍾凱琪一直堅持生活和理想做平衡，她稱：「希望事業同理想並重，因為負擔都大，而家收入都OK，唔係好有錢但負擔得到，咬緊牙關，因為之前隻貓過身之前都醫咗好多錢，使晒我大部分嘅積蓄，但都感恩夠生活。而媽媽寬關節退化，行路都痛，我就寧願自己辛苦去搵錢俾佢去私院做手術，自己去捱，屋企人舒服，咁我就開心。」

正職是日文老師！（IG/@yukimi_chung）

孝順女鍾凱琪生活壓力亦非常大：「媽咪嚟緊今年退休，我都要照顧佢同舅父嘅退休生活。雖然做演員好開心，但如果淨係靠做演員嗰份人工去養家就真係好頭痛，間中可以返劇組我已經係非常之開心同感恩，同埋劇組真係好好。」

「池美麗」真美麗！（IG/@yukimi_chung）

鍾凱琪更透露希望拍片與大家分享日本抵玩之處：「疫情前我可以用1萬蚊港幣去日本玩1個月，包晒衣、食、住、行。（係咪要挑戰日本通周奕瑋或者杜如風？）挑戰唔敢講，其實每個人都有自己特色，我應該係平民旅遊同跨省遊等等，百花齊放，有唔同特色。」

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