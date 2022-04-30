徐榮指林夏薇拍《七公主》喊出情緒問題　講笑安撫被叫行開

憑處境劇《同事三分親》、《愛．回家》成功入屋的徐榮，轉眼間已入行 22 年，演出逾 100 部無綫劇集，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，憶起曾發生驚人墮馬意外留下超長傷疤時仍猶有餘悸。

徐榮入行前做過唔少工作，之後投考藝員訓練班，當時同學仔有林峯（上排右一）、楊茜堯（上排右二）、楊明（前排右一）等。

徐榮未入行前曾做過不少工作，如廚師、司機、水喉工等，後來因為失業決定投考藝訓班，當時的同學仔有林峯、楊茜堯、楊明等，但原來做演員不是徐榮的初衷，他說：「當初係諗住考 PA（助理編導），嗰時覺得拍嘢幾過癮，但之後衰咗，反而幕前就得咗，係注定嘅！」

從藝訓班畢業後，徐榮由低做起演過無數閒角，但眼見同期的同學仔林峯極速上位做主角，令他自信受挫，他說：「頭兩年我都覺得要做吓閒角，去到第三年開始有挫敗感，我同阿峯差唔多之嘛，大家個名都係兩個字！」感到氣餒的他因而進入「憤世期」，幸好當時他學會調整心態，就算演出村民甲乙丙都非常積極，他笑言：「導演見到做村民都咁積極，就叫我唔好太大反應，驚我搶咗前面主角！」

徐榮藝訓班畢業後演過無數閒角。

憑積極態度捱過「憤世期」的徐榮，最終獲得監製及無綫高層賞識，苦等 8 年終有機會演出處境劇《同事三分親》，憑「裘俊」一角成功入屋，並於《萬千星輝頒獎典禮 2008》首度提名最佳男配角及飛躍進步男藝員。自此亦打開了徐榮的處境劇之路，他於 2012 年接拍《愛．回家》，劇中「馬強」的好好先生人設亦很深入民心，他說：「《愛．回家》拍咗4 年，發生咗好多估計唔到嘅嘢，好似阿女有份拍啦，同埋大聖人嘅人設騎劫咗現實嘅角色，其實我本人係好多嘢講同埋好有脾氣！」徐榮笑言現時 6 歲的囡囡包包非常貪靚，每當看回自己在《愛．回家》的演出時，更嫌棄當時很肥的自己，十分搞笑。

徐榮捱咗8 年，終有機會演出處境劇《同事三分親》，佢同江欣燕呢對CP 深入民心，仲喺《萬千星輝頒獎典禮2008》首次提名最佳男配角、飛躍進步男藝員。

徐榮早前在劇集《七公主》中有亮眼演出，獲觀眾視為劇中男一，對此他謙稱：「以前可能比較在意呢啲，依家就平淡啲，大家咁講會開心，唔講都冇咩嘢，自己 Care 角色發揮多啲。」徐榮於劇中與林夏薇有不少對手戲，他透露薇薇因太過投入角色致情緒不穩，他說：「佢差唔多場場都喊，嗰日場戲係佢講唔開心喊完再感動到喊，我都有嘗試講笑想令佢開心番啲，但得番嚟係畀佢話：『唔好搞住我，你行開啦！』好彩薇薇後尾都 Feel 到有問題，及時調節番個情緒。」

徐榮同林夏薇喺《七公主》有唔少對手戲，佢仲話薇薇日日喊搞到情緒出現問題。

另徐榮於 2002 年拍攝《血薦軒轅》時原來曾發生驚人墮馬意外，他憶述時仍猶有餘悸：「嗰時成隻馬炒起咗，我落地隻手一撳，之後見到隻手腫到起咗個包，原來係斷咗嘅骨撐起咗啲皮膚。」徐榮邊說邊晒出手上超長傷疤，真係隔住個 Mon 都覺得痛。

徐榮拍攝《血薦軒轅》時墮馬受傷，隻手留下長長傷疤。