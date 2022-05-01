阿Sa蔡卓妍否認家境富裕　回憶中學任性難為爸爸：真的太不孝順了

蔡卓妍（阿Sa）出道21年以來人氣不減，如今已是影視歌三棲小天后的她，一向投資有道，名下至少有5個物業，估計身家過億。不過身為圈中小富婆的阿Sa，其實十分慳家，不但有儲印花的習慣，平時亦精打細算，甚至有人以「摳門」來形容她，不過近日她在內地節目《她的雙重奏》中就否認：「我不是摳門，我真的要說，我還是會用錢的，廣東話叫應使得使，就是你應該花的就花，兩個東西，一個比較便宜，一個比較貴，那為什麼你要買貴一點那個，不買便宜一點那個？」



阿Sa一向慳家，而且非常精打細算。（影片截圖）

在媽媽的影響下，阿Sa對於投資理財相當有一套。（影片截圖）

在媽媽的影響下，阿Sa對於投資理財相當有一套：「我媽媽從小就跟我說，女人必須要有自己的財富，要有自己的興趣、圈子、朋友，是屬於自己的東西，就我不需要委屈自己，也不需要去將就別人。」雖然阿Sa自小父母離異，但Sa媽Sa爸都視她為掌上明珠，堅持「富養」，據知Sa爸蔡就勝是香港風盛興業娛樂公司執行官，在圈中人緣甚廣，更有指阿Sa家境富裕，自小就有工人姐姐照顧，但她就激動澄清：「我常常看到網上說我爸爸很有錢，我真的很想知道這個消息是從哪裏得來的。」

兩母女感情好好！（IG@choisaaaa）

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阿Sa表示自己並不是外界所傳的家境富裕，但自小父母都會給她最好的東西，盡自己所能滿足她：「中學二年級就愛美嘛，然後就跟同學說我們要一起去燙頭髮，我就去他（爸爸）公司找他拿錢去燙頭髮，然後我爸爸是沒錢的那時候，然後我就一直哭着說『不行不行，我已經約了朋友，我一定要去不能放鴿子的』，然後後來黃昏的時候我爸爸就給我錢去燙頭髮了，他怎麼把錢弄來呢？他就是當時就把自己那個金的手鏈去賣掉，然後就把錢給我去燙頭髮，我小時候是不知道的，長大之後他才告訴我這個事情，我是覺得那時候我真的太不孝順了。」而阿Sa如今亦非常孝順，與父母感情非常好！

阿Sa講起都眼濕濕。（影片截圖）