鄧萃雯傳因失落視后與TVB結怨　嘆香港市場細：感謝內地給我機會

現年56歲的鄧萃雯曾兩度奪得TVB視后寶座，成為史上首位「冧莊」視后，演技備受肯定，當中她在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃十分經典，角色深入民心，她更被譽為「宮鬥劇始祖」。不過近日鄧萃雯在內地節目《她的雙重奏》中就坦言並不喜歡宮鬥劇，更拒絕參演：「我真的覺得在宮鬥戲裏面並不開心，我很討厭鬥爭，雖然我演的時候真的很盡力，可能人家看的時候覺得很爽，但是其實每一次在拍的過程當中，我去看回放的時候，我心裏面其實有一種感受是不開心的。」



鄧萃雯在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃十分經典，角色深入民心，她更被譽為「宮鬥劇始祖」。（影片截圖）

當年鄧萃雯呼聲好高，但最後大熱倒灶敗給黎姿，失落視后。（視覺中國）

當年宮鬥神劇《金枝慾孽》的三大女主角包括鄧萃雯、黎姿、佘詩曼一同躋身視后最後五強，當中頂頭大熱的「如妃」鄧萃雯的呼聲更是由頭帶到尾，不過最終大熱倒灶敗給「玉瑩小主」黎姿，結果惹來不少觀眾不滿，狂轟TVB「造馬」、「漠視民意」，更有報道指黎姿「以約換獎」，而鄧萃雯亦曾表示放不下，明明自己有實力，但一班後輩得獎都未輪到自己。事隔多年，鄧萃雯已經睇淡：「其實每一個頒獎禮都有它的遊戲規則，任何一個不只是TVB，就是Hollywood什麼都是一樣的，當時可能會有一丁點的失望，因為畢竟太多呼聲很高，太多人覺得演得很好，人都會被這樣子影響，所以人生不要太計較當下。但是我演出的時候已經很努力，觀眾也看到我的用心其實就夠了，我永遠覺得獎項是一個甜品。」

相隔多年，鄧萃雯已經睇淡。（影片截圖）

鄧萃雯在2009年及2010年連續兩年奪得「最佳女主角」，成為史上首位「冧莊」視后。（視覺中國）

最後鄧萃雯憑「如妃」一角獲得「我最喜愛的實力非凡女藝員」獎，之後她再憑《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》中的精湛演出再創紀錄，在2009年及2010年連續兩年奪得「最佳女主角」，她所飾演的九姑娘有情有義，深受內地觀眾喜愛：「我很感謝內地，廣東省給我很多機會去登台。其實有時候我看到一些舊同事，可能因為香港這個市場比較小，我會看到有些演員其實都沒有機會的，或者是他被選擇被抛棄了，被淘汰了，我會挺心酸的。」近年主力在內地發展的鄧萃雯，早已融入當地生活：「國家發展的速度真的快如高鐵，比高鐵還快，我真的覺得我來了內地住之後比較有安全感，可能以前在香港給狗仔隊追了幾十年了，對私隱的保護力特別的敏感。」現時定居北京的鄧萃雯閒時相約好友聚會，又會周圍旅遊、睇展覽，生活自在。

鄧萃雯十分享受在內地的生活。（影片截圖）