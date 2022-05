陳瀅今日(01/5)在Instagram上分享了近照,有大騷身材的火辣泳衣照,也有一些遠足行山的相片,亦有一些隨心拍下的花花草草的相片,當然,也有她和狗狗的合照,顯示生活十分寫意。最重要一點是,她在IG上寫着的意大利文「dolce far niente」,字面解作「doing anything without getting bored」,亦即是意大利人生活中的「在無所事事的片刻裡,享受著只有自己能意會的甜美」,十分浪漫。

陳瀅真係好Fit。(IG圖片)

+ 3