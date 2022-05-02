天地男兒｜編審鮑偉聰對鮑方合照企後排感歉疚：應該企古天樂後面

TVB深宵劇場一向相當受歡迎，《宮心計》後由1996年的戚其義作品65集長劇《天地男兒》接力播出，雲集當年多位實力派演員如鄭少秋、張智霖、古天樂、羅嘉良還有已故資深演員關海山及鮑方。現已移居英國的編審鮑偉聰，亦在網上節目回顧此劇，原來曬冷式劇照令他心中一直有條刺。

1996年的戚其義作品65集長劇《天地男兒》近日在深宵劇場重播。（網上圖片）

對於一直有傳無綫因梁朝偉離巢無法開拍《新紮師兄IV》，將《新紮師兄IV》查案故事變成《天地男兒》家族鬥爭題材，鮑偉聰表示只有一半是事實：「開唔成《新紮師兄IV》係真，因為梁朝偉已經離巢；無綫係有一條生產線，每個廠房劃咗一年邊個月份係開咩劇，《新紮師兄IV》開唔成，但檔期係空咗出嚟，我就接咗一個任務，喺半年之後要開拍一個40集或者60集嘅劇集，我記得當時冇人講過要將《新紮師兄IV》嘅橋放落去用，我記得喺白板上，由零開始去畫人物關係，去設定佢哋之間嘅戲劇性同發展，所以《天地男兒》並非《新紮師兄IV》》嘅化身。」

鮑偉聰回應《天地男兒》並非《新紮師兄IV》化身。（影片截圖）

當年《天地男兒》播出成績相當不錯，平均收視30點最高達到38點，是1996年無綫最高收視劇集第三位。鮑偉聰日前在網上節目《聰心直說》，重提這套27年前的作品，當中「老戲骨」是舉足輕重，但拍照時鮑方竟排到最後排：「喺中國影視歷史上著名嘅一個編劇、導演、演員鮑方，竟然喺呢張合照要排到最後位置，比起好多二、三線演員仲要後，當時影呢幅相，我唔在場，亦都冇咁嘅權力去改變，但我認為鮑方叔企嘅位置，絕對可以企到去白茵、夏萍、馮素波嗰排嘅位置，因為佢嘅戲份不下於呢3位女演員，作為佢喺中國影視界嘅地位，我覺得佢絕對有資格企呢個位，即使佢企喺張智霖同古天樂後面。」

就是這張照片，令鮑偉聰對鮑方深感歉意。（《天地男兒》劇照）

面對蝦叔和鮑方，鮑偉聰坦言心理壓力非常大：「有次我落到去錄影廠，我見到鮑方叔攞住劇本睇，我個心寒一寒，一個喺民國時代已經主演抗戰劇、身為中國電影導演，佢自編自導自演《屈原》嘅鮑方，佢加入電視台，我唔知有幾多人知道佢嘅履歷，或者佢本人嘅藝術成就，我覺得佢係紆尊降貴，嚟到電視台錄影廠擔演一個父親角色，我當時知道佢嘅背景，所以我特別緊張，我唔敢喺佢嘅對白有任何差錯。」