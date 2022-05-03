與林文龍相愛27年　郭可盈相夫教女保養得宜猶如凍齡

郭可盈自誕下囡囡林天若後，成為全職主婦相夫教女，除了之前為老公林文龍撐場，就甚少現身公開場合。天若在社交網上載一家三口合照，原來郭可盈林文龍已相愛27年﹗

林文龍與郭可盈相戀27年了。（郭可盈微博）

天若分享一家三口到六星級酒店西餐廳合照，相夫教女十多年的郭可盈保養得非常好，皮膚緊緻白裡透紅，神采飛揚完全不似已年屆52歲。雖然並非二人世界燭光晚餐，但三人一致的笑容洋溢幸福感覺。二人在1995年拍攝劇集《萬里長情》時結緣，有傳當時連續拍攝多時的林文龍因事與導演起爭執，吵得面紅耳赤的林文龍忽然看見眼前一杯熱茶，原來是拍檔郭可盈用來安撫林文龍的一個小舉動，頓時林文龍會心一暖，姻緣亦從此結下。

林天若上載一家三口合照，原來去慶祝林文龍郭可盈結婚２７年。（IG：@tanialam_ty）

郭可盈家境富裕，港姐入行後火速登上四大花旦之列，而林文龍則默默由低做起，拍拖時一直被視為女尊男卑，不被外界看好。林文龍也坦言初與郭可盈相戀時，吵鬧是每天必經階段，曾接受訪問時表示：「每一次爭吵都會有所領悟，當下一次遇到類似情況時，就更懂得處理衝突。」郭可盈亦曾毫不忌諱地說：「我唔係刻意中傷佢，但衝口而出嘅說話多的是，咁多年佢無走係奇蹟。」

郭可盈甘願充當林文龍背後的女人，擔任全職媽媽。（IG：@khy_official）

二人的愛情路亦非一帆風順，2004年結婚後，09年林文龍曾爆出婚外情，搭上內地女星董維嘉，緋聞鬧得滿城風雨，但郭可盈卻攜同丈夫林文龍開記者招待會，力證丈夫被人敲詐勒索，更用堅定的眼神說出相信林文龍，會力證給予對方百分百的信任，令他們感情更為堅固，翌年誕下女兒林天若（Tania）後郭可盈即放下如日中天的事業照顧家庭，成為人人稱羨的恩愛夫妻。