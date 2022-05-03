蕭若元撐MIRROR會繼續紅　陶傑向鏡粉「道歉」︰我而家真係好內疚

人氣男子組合MIRROR掀起追星熱潮，甚至連不少圈中人是他們的粉絲。之前陶傑亦於電台節目中講到MIRROR，他指MIRROR現象只是虛火，又說︰「MIRROR係救唔到香港音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」後來他再直指MIRROR的歌不夠普及，沒有似當年許冠傑的歌一樣，唱到街知巷聞。他的言論一出，隨即引來不同立場人士的意見。而資深傳媒人蕭若元亦加入戰圈，拍片批評陶傑，同時為MIRROR講說話。



MIRROR的確帶來了一股追星熱潮。（鄺鈺瑩攝）

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蕭若元在網台節目逐點批評陶傑的言論，例如陶傑的「虛火論」，蕭若元說「姜濤現象」已存在了兩年多，「如果個火能夠持續就唔係虛火！虛火係閃一閃嘅，呃人嘅，呢啲係啲老人家唔能夠接受新事物。」他又說︰「佢係一個好多人擁有嘅現象，係一個好深好廣嘅現象，佢嘅支持者係去到好深厚，你要諗吓，從來冇人做電視台係有人睇，ViuTV係去到有人睇，有三幾十萬人，呢個已經係好犀利。」至於陶傑表示MIRROR對香港電影、電視和音樂工業沒有幫助，蕭若元就表示︰「MIRROR生出嚟唔係要對呢啲工業有所幫助，但係佢既然能夠咁紅，令到好多人睇，佢必然有幫助，幫助大唔大，係你點睇，佢帶起咗個電視台。」

蕭若元批評陶傑的言論。（YouTube影片截圖@memehongkong）

蕭若元又指︰「冇人要恢復70年代、90年代，每一個年代有每一個年代嘅唔同，你要尊重新嘅時代，你要接受新嘅事物。」他認為MIRROR間接讓觀眾有多元化的電視節目欣賞，他亦看好MIRROR會繼續走紅。

陶傑在電台節目上向鏡粉「道歉」。（資料圖片）

陶傑接着在昨晚（5月2日）電台節目上先是笑說︰「聽講好大反應喎，商台影響力好大喎，我嗰日講影視世代交替嘅問題，係提起MIRROR幾句，嘩！做咩咁激動啊？咩事啊發生？而家香港做咩會咁？可唔可以唔講呢個話題？」他又回應蕭若元的言論，他說︰「我好戥MIRROR同啲鏡粉驚喎！死啦，而家出面有個陰謀論，話我真係想害MIRROR，就係我掟兩塊麵包碎引超級燈神走嚟燈MIRROR，因為佢係出於個人對我嘅仇恨，鍾意買對家。呢個我對住燈火講，唔係我嘅用意！」他對鏡粉「道歉」，「我而家突然間好內疚真係，我好內疚，唔好意思，對啲鏡粉要講聲sorry，呢個唔係我用意，我冇心引個超級燈神出嚟。」他又強調自己不是批評MIRROR，而是講他們帶來的現象和粉絲追星文化等等。