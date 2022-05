趙世曾長子趙式浩又添丁　新聞小花太太廖康如獲讚靚到似冇生過

富商趙世曾長子趙式浩(Howard)昨日(4/5)在IG宣布now TV新聞小花太太廖康如(Lilian)誕下二仔Riao,他貼出爺孫三代合照,更代表兒子寫道:「Hi ! I’m Rian Chao, nice to meet everyone finally ! Very excited to meet up with all Aunties and Uncles in person very soon. Cheers!(你好,我係Rian Chao,好高興終於見到大家。好興奮好快可以同各位叔叔、姨姨見面。飲勝!)」

而廖康如亦有在IG分享感受,指自己在第五波疫情下佗B壓力甚大:「很多朋友問我為何不盡情放產假,完全放開公事不理,但坦白說產假期間繼續工作,反倒讓我紓緩了忐忑不安的情緒。」她不但感情丈夫陪伴,令她可以度過難捱時刻,更寫道:「Welcome to our family baby Rian! And Adrian is now a gorgor!(歡迎Rian你來到我們家庭,Adrian而家係哥哥喇)」。帖文亦吸引不少人留言,當中更有人激讚廖康如「靚到好似冇生過咁」。

點擊下圖觀看相關圖片: