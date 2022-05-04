趙世曾長子趙式浩又添丁　新聞小花太太廖康如獲讚靚到似冇生過

富商趙世曾長子趙式浩（Howard）昨日（4/5）在IG宣布now TV新聞小花太太廖康如（Lilian）誕下二仔Riao，他貼出爺孫三代合照，更代表兒子寫道：「Hi ! I’m Rian Chao, nice to meet everyone finally ! Very excited to meet up with all Aunties and Uncles in person very soon. Cheers!（你好，我係Rian Chao，好高興終於見到大家。好興奮好快可以同各位叔叔、姨姨見面。飲勝！）」

而廖康如亦有在IG分享感受，指自己在第五波疫情下佗B壓力甚大：「很多朋友問我為何不盡情放產假，完全放開公事不理，但坦白說產假期間繼續工作，反倒讓我紓緩了忐忑不安的情緒。」她不但感情丈夫陪伴，令她可以度過難捱時刻，更寫道：「Welcome to our family baby Rian! And Adrian is now a gorgor!（歡迎Rian你來到我們家庭，Adrian而家係哥哥喇）」。帖文亦吸引不少人留言，當中更有人激讚廖康如「靚到好似冇生過咁」。

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