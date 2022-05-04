Chantel姚焯菲「添齡」化身Miss Yiu　將廣告酬勞買母親節禮物

姚焯菲（Chantel）繼年初的「Phone利市」後，再次為銀行的流動支付應用程式拍攝宣傳影片，今次更首度以老師造型主持「菲常好PAY教室」，配合應用程式獲香港特區政府甄選為第二階段「電子消費券計劃」儲值支付工具之一展開宣傳。



姚焯菲繼年初的「Phone利市」後，再次為中銀香港的流動支付應用程式拍攝宣傳影片。

Chantel四眼老師造型 「菲」常驚喜

在宣傳片中，Chantel首次破天荒「添齡」化身Miss Yiu，教大家下載流動支付應用程式。平時在劇集中多以飾演學生的Chantel在造型上花了不少功夫，不但戴上眼鏡及縛上髮髻造型，更換上白粉紅間橫條連身裙，化身成為「Miss Yiu」。對於首次以老師形象示人，Chantel表示相當有挑戰性：「這次的演出要以老師的造型示人，相當有挑戰性，平時大家記得我是After Class的成員，飾演乖乖的學生。今天我變身成為Miss Yiu，與大家說聲Good Morning Class。我模仿老師的語調及動作，與之前拍劇演出的體驗不一樣，至少要比真實年齡大多了10多年，所以心裡面跟自己說要戒掉可愛，要釋放出專業有說服力的氣場。」

問到Chantel在片中的老師性格如何，她笑言：「我要飾演一位嚴謹但有親和力的老師，在拍攝過程盡量表現權威自信的一面。其實成為老師都是我的志願之一，小時候常在家中與妹妹玩老師學生的角色扮演遊戲，輪流做老師與學生。我和妹妹都爭相做老師一角，皆因覺得老師形象有權威，亦受人尊敬，現在估不到入行後，真的可以飾演這個老師的角色，都可說是夢想成真。」

Chantel戴上眼鏡及縛上髮髻造型，更換上白粉紅間橫條連身裙，化身成為「Miss Yiu」。

母親節快到，Chantel已經與妹妹想好買什麼禮物，更會到餐廳外賣自取回家慶祝：「我決定將今次廣告酬勞三分二儲起、三分一用作買母親節禮物和準備母親節大餐，希望她有一個難望的母親節。」