51歲陳松伶與老公姊弟戀修成正果　變婚姻專家拍片分享從沒管張鐸

現年51歲的陳松伶近年長駐內地發展，她因為拍劇與比她年輕8年的內地男星張鐸結緣，兩人結婚多年一直非常恩愛，更頻頻以夫妻檔上節目及出席活動，大方放閃。而近來陳松伶亦常常在抖音分享她的愛情保鮮之道，變身婚姻專家。日前，她在抖音拍片，表示自己從不管老公，share自己的馭夫之道！



陳松伶之前跟老公張鐸、奶奶邢玉珍一起參加《婆婆和媽媽2》。 （《婆婆和媽媽2》微博圖片）

陳松伶在片中說︰「婚姻裏，比海誓山盟更要靠譜的，就是說我們怎麼能夠抗拒誘惑，其實在這一方面呢，我比較了解張鐸，他是一個極度自律的人，我從來沒有要求過他，因為我覺得一個人，他如果沒有這個自覺性的話，你怎麼要求都沒有用的，一段健康的婚姻關係，應該就是兩個人都有一把尺，自覺保護，邊界感強的人，足夠敏感和堅定，親疏有別，行為有度。」引來網民的正評。

陳松伶變身婚姻專家。（抖音截圖）

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陳松伶與老公張鐸當年無懼外界對姊弟戀的閒言閒語，事實也證明年齡不是一個問題，二人一樣恩愛合拍。之前他們兩夫婦和陳松伶奶奶邢玉珍一起參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》亦引起話題，在節目中陳松伶一直被奶奶當做隱形人，所以引起不少網友猜測指可能她未能生育關係，導致不討奶奶喜歡。而節目播出幾集後，終於在最新一集中兩婆媳坐下來談及小孩問題，言語間奶奶更講到落淚，令在旁的陳松伶非常緊張，臉上明顯有不知所措的尷尬感。雖然奶奶的內心非常渴望抱孫，但她一直尊重他們夫妻二人的決定，經過一段思想的轉變之後，奶奶已經完全不在乎抱孫的問題，更反過來安慰陳松伶不要為生小朋友的問題而有任何煩惱。