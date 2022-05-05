母親節｜梁詠琪望女兒Sofia煮愛心早餐　唯一要求「唔難食就得」

梁詠琪（Gigi ）昨日（4日）現身尖沙咀，在西班牙籍老公Sergio代理的童裝店出席母親節活動，當中在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》中飾演女兒「瑤瑤」的小演員張曦晨、「Billy」徐立德及「Martin」植海維亦有一同現身，與Gigi製作母親節心意卡，雖然劇集已經播畢一段時間，但是大家的感情仍然非常好，現場氣氛非常熱鬧！

雖然《反起跑線聯盟》已經結束了一段時間，但是大家的感情仍然非常好，現場氣氛非常熱鬧！（葉志明 攝）

在接受《香港01》訪問時，Gigi就透露囡囡（Sofia）鍾意畫畫，自己更會把她的畫作收藏：「我會特登買好大嘅file keep住佢好大張嘅畫作同細細張嘅心意卡，有啲仲會scan，希望到時可以用呢啲畫出一本畫冊畀佢，或者係慈善用途。」Gigi與囡囡Sofia一向母女情深，談到母親節將至，問到如何歡度時，Gigi就透露自己向老公暗示：「不如你哋試下整一餐早餐畀我食。」被問到在早餐方面會不會有特別要求時，Gigi就笑言：「唔難食就得㗎啦，同埋唔好整爛我啲煲！」

最近香港疫情放緩，生活開始回復正常，被問到Sofia需要回校上課會否不習慣時，Gigi就直言：「上堂好！少見咗唔緊要啊，實在對得太耐啦，係時候要返學啦！」她又透露其實做父母都需要緩下氣，而仔女上學的時候就是他們最好的休息時機，又言：「如果唔係就真係人都癲！」

Gigi直言對住Sofia太耐，需要唞下氣。（葉志明 攝）

Gigi與MIRROR成員（呂爵安）、鄭中基主演的賀歲片《闔家辣》因為第五波的疫情爆發，導致未能如期上映，有傳電影將會在7月暑假檔期上映，不過Gigi表示自己都不太清楚：「但係我仲見到電車上面有（廣告），希望歌迷同粉絲望住個電車先，當然我都希望可以快啲上映。」

日前陶傑曾經在電台節目中指MIRROR現象只屬虛火，Gigi早前因拍攝賀歲片《闔家辣》而與Edan合作過，被問到透過早前的合作經驗，會認同陶傑的說法還是會有其他想法時，Gigi回應自己並沒有留意該事件：「但係拍《闔家辣》嘅時候同Edan合作都開心嘅，因為佢本身就好謙虛、係好肯學嘢嘅後生仔，今年我都一直有關注佢嘅作品，真係好有實力，大有前途。」更表示希望之後再有合作機會：「我覺得佢哋帶咗比香港一個生氣，樂壇又好、娛樂圈又好，係一件好好嘅事。」

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