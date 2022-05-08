母親節｜41歲何嘉莉讀心理學為求與子女融洽溝通：要去聆聽佢哋

「養兒一百歲，長憂九十九」這句諺語道出了不少父母養育子女時的狀況，不論孩子成年與否，只要一天為人父母就會一直操心子女的事情。但是父母出於關心的行為及話語，難免會讓孩子認為父母非常嘮叨而反感，現年41歲的何嘉莉（Lillian）作為三孩之母深諳這種心情，她接受《香港01》專訪時說：「真係而家先明！以前細個做女個陣成日都會覺得阿媽好煩，但而家我做人阿媽就會知道，有時候自己都覺得好長氣，但真係忍不住要提佢，好彩佢哋未嫌我煩。」隨後Lillian更分享不少湊仔經歷同育兒心得。

何嘉莉（Lillian）作為三孩之母深諳父母非常嘮叨的行為。（梁碧玲 攝）

學習心理學為求與子女有良好溝通

香港第五波疫情早前席捲香港，很多市民都不幸染疫，而Lillian一家亦不例外，Lillian作為母親在擔心子女的情況下還要照顧他們，真的耗用了無數精力，非常辛苦。此外，同一屋簷下家人相處的時間變的比以往多，難免會出現口角，但同時在無形中拉近了Lillian一家的關係：「其實哥哥同妹妹點都會有啲唔啱傾，疫情爆發前因為課外活動好忙，所以相處時間真係少，但是今次爆發令大家要聚埋一齊，初初大家都好唔慣，都係慢慢學識點樣相處。」這種變化令Lillian非常感動：「以前不時都會聽到佢哋嗌交，但最近會覺得佢哋寧靜咗。」小朋友吵鬧是正常現象，假如小朋友突然變得安靜，那代表會有事情發生，於是Lillian就去看看三位子女，發現他們相處得非常融洽，一起玩樂，令Lillian直言：「個場面真係令我好開心！」她更表示：「母親節唔需要咩禮物，大家開開心心聚埋一齊就得啦。」

不過，當中Lillian有不少的功勞，原來Lillian為了與子女的相處變得融洽，下定決心學習心理學及輔導學，學會與子女的溝通技巧：「因為我自己都學習中，加上我係好心急，對自己要求又高，所以呢啲真係要慢慢學，不過我覺得讀咗輔導學後，識得多咗點樣去聆聽佢哋同溝通，我覺得係有幫助，同時自己都要學習。」

Lillian為了與子女的相處變得融洽，於是決定學習心理學及輔導學。（梁碧玲 攝）

Lillian的長子黃尚新（Jean）已經10歲開始步入青春期，這個階段大多數因為有更多的自我意識，因此容易出現叛逆行為，被問到會否擔心兒子出現這種行為及駁嘴時，Lillian直言：「有㗎，而家就有啦，佢好有自己的主見，有主見唔係問題，但需要注意禮貌，有時候我哋兩個好似好朋友咁相處，雖然係好，但始終都要記住對長輩係要有禮貌。（會想子女把你當作朋友還是長輩？）其實真係好矛盾，當然想做朋友啦，希望佢咩都話我聽，但係我覺得係難嘅，有時候佢哋做得唔啱就忍不住令阿媽身份去話佢，但真係要多啲聆聽佢哋。而家最主要係同小朋友建立溝通關係。」

孩子慢慢長大，總會有些事情難以啟齒向媽媽傾訴，被問到是否擔心兒子長大後只會與丈夫分享心事時，Lillian覺得無所謂：「最緊要佢會分享就得，呢個疫情教識佢哋明白屋企好重要，無論有咩事都要同家人講，屋企係你最大嘅後盾。」

Lillian希望子女明白家人是他們最大的後盾。（梁碧玲 攝）

有人說過世界上最辛苦的職業就是母親，因為她們宛如長出三頭六臂去照顧小孩之餘，還要二十四小時隨時候命，而Lillian作為三孩之母，可想而知可以留給自己的時間真的少之有少，但是最近Lillian加入Angelababy（楊穎）擔任策略性股東的Cool Style旗下藝人，相信未來的工作接踵而來，被問到會不會擔心家庭與工作同時兼，會過分忙碌時，Lillian則自信地回應：「我覺得自己暫時都handle得唔錯，我盡量都會平均處理，其實我出去做嘢佢哋好支持我，佢哋都知道我係唔可以困係屋企唔做嘢，所以我每次出去工作都會同小朋友解釋。」能夠在家庭與工作中取得平行不是容易的事，因此Lillian真的如自己所說一樣，是一位強勁的獨立女性及母親。

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