英皇娛樂宣佈加入元宇宙　張敬軒將會舉行虛擬演唱會

昨日（5日）英皇娛樂宣佈加入「元宇宙」大軍，「元宇宙」近年在歐美非常流行，早前亦有外國歌手舉行「元宇宙」演唱會，張敬軒亦將會成為香港首位舉行「元宇宙」演唱會的歌手。

張敬軒（IG：@hinscheung）

「元宇宙」是虛擬與現實結合的新生態產業，英皇娛樂亦宣佈與VAR LIVE旗下的Meta Times合作，在音樂及娛樂的多媒體業務上，提供另一種娛樂體驗，藉此以拉近藝人和粉絲之間的距離。而英皇娛樂首個「元宇宙」項目由張敬軒建立「HinsLand」，「HinsLand」內搭建了多個場景，張敬軒虛擬角色「HC」亦在其中，虛擬大宅內亦有Fan Club、Meta-Avon Studio、起居室等，可以在大宅內收到張敬軒的最新消息及動態，「HinsLand」內亦有歌劇院，這會是未來虛擬演唱會的場地，「HinsLand」更貼心的準備了「軒公餐廳」可以品嚐暗黑料理。

Hinsland 中的「櫻花樹下」，大家可以在此誠心許願，期待願望成真。

英皇娛樂投資了大約七位數字在「HinsLand」，相信今年第三季可以對外開放，到時粉絲便可以在「HinsLand」與偶像張敬軒拉近距離，亦可以不用出門就欣賞到張敬軒演唱會，可以看到張敬軒與更多的歌手合作。