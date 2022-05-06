林盛斌Bob親爆與難頂經理人交手經歷：唔知仲以為你個星係Eminem

現年42歲的林盛斌（Bob）除了是一位主持人之外，還是一位YouTuber，不時會在自己的頻道上分享人生經歷，直腸直肚的性格深受網民歡迎。今日（6/5），Bob在Instagram發文向陪伴他多年的經理人Kaman送上生日祝福，更大讚Kaman在待人處事上的做得非常好，直指所有客戶都讚Kaman有100分！在帖文中Bob更分享親身經歷，指自己遇過不少與Kaman相反，態度傲慢的經理人。

現年42歲的林盛斌（Bob）除了是一位主持人之外，還是一位YouTuber。（IG：@pearlwong）

Bob在帖文中表示身邊不時有朋友向他抱怨，想與某些明星、歌手合作時，都會因為他們的經理人的態度導致打消合作的念頭，而Bob則表示感同身受，他認為一些經理人為了保護藝人，在面對客戶時的態度及開出的要求，令人誤以為是與國際巨星傾生意：「唔知仲以為你個星係Eminem定係Bruno Mars。」他更指出有部份經理人在面對小品牌或者小客戶時，其嘴臉及語氣就如：「我個星肯做你呢壇嘢，你要多謝我啦！」

Bob在帖文中表示身邊不時有朋友向他抱怨，想與某些明星、歌手合作時，都會因為他們的經理人的態度導致打消合作的念頭。（IG/@bob_lamshingbun）

隨後Bob分享自己的親身經歷，當時的還是DJ時需要找明星做訪問或者出席活動，但總會有經理人會已讀不回、或者很遲才回覆令到Bob非常不滿甚至好生氣，他直言：「其實你唔想做嘅，咪直接幫個星推咗佢囉，你覺得個價錢唔啱嘅，咁咪同個客提出囉，『要個客等吓先』呢套遠古流落黎嘅做法，喺而家呢個年代同時勢，真係唔work㗎啦。」更認為：「做我哋呢行，想搵到一個好嘅經理人，係要上一世做咗好多好事，今世先會俾你遇到。」

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