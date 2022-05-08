苑瓊丹分享《唐伯虎點秋香》搞笑秘聞　爆當年嚇到星爺「嘩」出聲

周星馳（星爺）曾經拍過不少喜劇電影，當中《唐伯虎點秋香》（1993）更不少觀眾的童年回憶，雖然電影已經播出29年，但當中的內容還是有不少觀眾能夠倒背如流，電影中由苑瓊丹飾演的石榴姐可以說得上是家傳戶曉的角色。近日苑瓊丹在內地影視平台嗶哩嗶哩（Bilibili）上載影片，分享當時拍攝《唐伯虎點秋香》點滴，原來一直無厘頭的星爺在拍攝該電影時，居然被苑瓊丹的奇思妙想嚇到！

近日苑瓊丹在內地網站嗶哩嗶哩（Bilibili）上載影片，分享當時拍攝《唐伯虎點秋香》的花絮。（Bilibili/@苑瓊丹-石榴姐）

影片中，苑瓊丹講述這部電影為她的事業帶來很大的轉折點，因為石榴姐一角打開了她在內地的知名度，更表示即使觀眾不知她的本名，亦知道她叫石榴姐。苑瓊丹分享在拍攝《唐伯虎點秋香》前已經與星爺合作多次，但儘管如此，再次合作的時候仍然倍感壓力，因為星爺在演員得表情上有很高的要求。

當中苑瓊丹表示其中有一場戲，星爺的表演令她非常佩服，原因是苑瓊丹當時在節奏的拿捏上做得不太好，但是星爺卻非常尊重演員，沒有直接指責苑瓊丹，反而講：「我做一次畀你睇」，苑瓊丹直言沒有可能直接把周星馳的表現演繹出來：「完全冇可能，周星馳的表演多一秒會太多，少一秒又會嫌少。」她更指周星馳的表演如果值100分的話，自己就只得30分。

這個經典星型妝容居然嚇窒星爺。（Bilibili/@苑瓊丹-石榴姐）

雖然可以感受到在拍攝《唐伯虎點秋香》時，對苑瓊丹來說有很多難處，但同時亦有不少現場趣事，其中有一幕是陳百祥被困在柴房，而苑瓊丹畫了一個非常誇張的妝容趕至現場，原來這一個妝容是周星馳要求苑瓊丹自己自由發揮去畫的。當時有一對外國樂隊喜歡把妝容畫得非常誇張，更有人在眼睛上畫一隻浮誇的星星，於是她就選擇模仿這個妝容。苑瓊丹化妝完畢後馬上詢問周星馳效果如何，而一直帶給觀眾驚喜的周星馳居然反被她的妝容嚇到，並大叫：「嘩！使唔使咁搶戲！」搞到有網民睇完片段後便在留言區笑指陳百祥的反應是真實反應並不是演技，非常搞笑。

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