竇驍新劇口碑不似預期　網民勸專心做何超蓮男友

賭王三房千金何超蓮，近年長駐內地，跟男友竇驍愛得高調，不時Po相放閃，大曬恩愛，半隻腳入豪門的竇驍，人人以為他不用工作，其實他在內地上真人騷及拍劇，近日播出的新劇《良辰好景知幾何》，就是由他跟國民校花陳都靈擔正演出，可惜口碑不似預期，被批評劇情天馬行空，男女主角表情空洞，甚至過重濾鏡等等，網民勸竇驍還是專心做超蓮男友最稱職。

竇驍新劇《良辰好景知幾何》，被批評至體無完膚。（抖音）

33歲的竇驍在內地出生，早年移居至加拿大，拍攝張藝謀的《山渣樹之戀》為人熟悉，近年拍過跟趙麗穎合作的《楚喬傳》，不過他最為人津津樂道的身份，必定是賭王千金何超蓮男友。近年二人長居內地，超蓮不時陪伴竇驍拍劇，做他的跟得好女友，雖然論身家是女尊男卑，但竇驍在演藝事業上也甚為努力，近日播出的《良辰好景知幾何》，由他跟陳都靈演出男女主角，劇情講述民國時期軍閥割據，少女林杭景因父親被害入獄，投奔父親好友蕭大帥，認識了風流不羈的蕭家三公子蕭北辰，二人仿如一對鬥氣冤家，其後抗日戰爭爆發，二人攜手保衛家園。不過網民指男女主角演出空洞欠缺表情，而且太重濾鏡，令劇中演員人人面青唇白，加上劇情誇張欠說服力，竇驍霸道軍官的人設，更仿如變成民國版的《流星花園》，竇驍的演出始終未獲觀眾認可，仍需努力。

竇驍全劇由頭chok到尾，相信只得女友超蓮會欣賞。（抖音）