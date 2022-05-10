王浩信Facetime為囡囡慶生　隔空多謝老婆陳自瑤：感謝所有母親

王浩信與陳自瑤（Yoyo）的囡囡王靖喬（QQ）在上個月底迎來10歲生日，身為廿四孝媽咪的Yoyo特意向劇組請假，在家中為囡囡搞生日派對，她更在IG Post出一系列慶生靚相及短片，雖然QQ只有一張背面相，但也看得出她已長高不少，亭亭玉立，不少圈中好友包括楊茜堯、陳敏之、鍾嘉欣、連詩雅等都有留言祝賀。不過身為爸爸的王浩信就未見影，亦沒有留言祝福，但原來他當日都有同囡囡Facetime！



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王浩信當日都有同囡囡Facetime。（微博@王浩信）

日前王浩信趁着母親節在微博曬出一張與QQ Facetime的Cap圖，並寫道：「感謝所有母親，母親節快樂！#母親節##寶寶的少女心#」相中所見QQ頭戴寫上「Happy Birthday」的頭飾，對着鏡頭大擺鬼馬表情，而王浩信一見到囡囡即笑到見牙唔見眼，兩父女互動非常有愛，看來身處內地工作的他亦不忘為囡囡送上生日祝福。其實王浩信同Yoyo的夫妻關係向來都備受外界關注，兩人近年屢傳關係變僵，瀕臨離婚邊緣，但去年雙方關係似有改善，不時在社交平台隔空互動，而今次王浩信就在母親節向太太Yoyo表達感謝，網民紛紛留言表示希望他們繼續大曬恩愛，並祝福他們一家三口幸福美滿！

王浩信近期一直留在內地工作。（微博@王浩信）