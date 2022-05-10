瘋火與膠七︱Mangie羅曼菲搶鏡過七仙羽　中葡混血仲做過PTGF？

ViuTV搞笑節目《瘋火與膠七》除了有火火和七仙羽兩大主持，還有何洛瑤（Sica）、劉兆豐（肥豐）、羅曼菲（Mangie）同鄧耀鏗（Gene）擔任助手，其中以Mangie最為亮眼，雖然節目中未有太多機會大騷Quali，但她在記者會便以低胸造型搶盡風頭！

點擊下圖觀看記者會照片，亮相《瘋火與膠七》畫面，以及Mangie的IG精選性感相：

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到底Mangie是什麼來頭？原名羅翠雯的Mangie現年27歲，是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐的她便在2014年獲得工展小姐冠軍。2020年，她參與靈異真人騷《鬼同妳上位》，與其餘七位靚女，挑戰各式各樣的探靈任務，最後奪得「靈異小姐冠軍」。

上年，Mangie除了在ERROR《我們不Chok》MV以性感裝扮亮相，還在真人騷《賭命夫妻》中以「PTGF」（Part-time Girlfriend）身份登場，擺明車馬勾引人夫，令其中一位參賽者Benson直認沉船：「呢個女仔有啲地方好鍾意，好想主動進攻，但又驚按捺不住，唔想令佢唔開心。一定有真感情，掀起咗漣漪。」

賭命夫妻︱Benson沉船認對Mangie有好感 言行遭鬧爆：放生老婆喇

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另外，Mangie早前亦參與過香港開電視節目《齊齊講奧運》，亦有在有線18台主持馬評節目《齊齊講貼士》及《我要做大戶》，認真「百足咁多爪」。