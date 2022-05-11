李若彤直播認年輕時有戀愛腦　曾與圈外富商拍拖更為對方退出娛圈

現年55歲的李若彤體態保養得很好，也不時在網上教大家健身和減肥等。日前，她在微博開直播，跟主持們大談對於凍齡、容貌焦慮等話題的想法。



李若彤看上去一點也不似55歲！（微博圖片）

李若彤在微博與直播主持一同聊天，李若彤雖然一臉素顏，但皮膚相當的好，又好有光澤，非常年輕。講到凍齡的心得，她表示是要持之以恆的運動，她透露她的健身、運動習慣已維持了20多年，最重要是不要半途而廢，要經常動起來。另外，她覺得心態也很重要。

李若彤外表仙氣，但性格卻是非常的爽朗直率，在直播中經常展現笑容。（影片截圖）

主持問李若彤有沒有容貌或身材焦慮，她覺得最緊要是心態上要自在，她說︰「像現在我在家裏面，我不會為了這個直播化妝，你看，我素顏，什麼都不用化，就是這樣子，就是一個自在的狀態，容貌焦慮誰都有，我也曾經有過，但是要接受自己年齡的增長，我經常說，不同的年齡都有不同的美麗，像我以前年輕的時候，可能會有嬰兒肥，但是年輕的時候會嫌棄自己有嬰兒肥，很多人年長的時候，就會懷念，不要這樣子，你就接受自己。」她覺得最重要是「要想方法去解決自己的焦慮」，預防自己擔心的問題會發生。她又自爆自己曾經在體重方面給自己很大的壓力，「我家裏有一個秤，我曾經每天都上秤，每天！我長了一公斤，天就塌下來了，然後就覺得我要少吃一點。」但現在，她學會要欣然接受自己的改變，也要接受自己的不完美。

李若彤多年來都咁靚。（微博圖片）

主持問李若彤想跟20多歲的自己說些什麼話，她大笑了幾秒，說道︰「不要做戀愛腦！而且不能只為別人而活，但是不是全部為自己而活，如果全部為自己而活就變成自私了。」間接表示了她年輕時是戀愛腦。她強調要多顧自己的感受，「你自己感受好的話，你愛一個人也好，其他事情也好，才會更加長遠。」而即使她以前是戀愛腦，過去了就過去了，「無所謂，經過之後，過去就過去了，不用在意。我學會啦，可能代價會比較大，但是無所謂。我現在不是活得很好嗎？」

有不少網民都說李若彤太瘦，但她練的其實是肌肉。（微博圖片）

李若彤入行幾年之後，就跟古天樂合作拍《神鵰俠侶》，演出「小龍女」一角而為人所熟悉。感情方面，她最為人所知道的是與富商郭應泉的一段情，她曾在個人著作《好好過》中，罕有談及前男友商人郭應泉，她訴說了自己如何愛得委屈。他們在1998年開始拍拖，2004年更應對方要求退出娛樂圈，他在書中提到對方不希望她拍戲她就停掉工作，一度從所有人眼前消失，前男友希望她能穿得成熟一些，她就果斷放棄自己喜歡的打扮。男方生意失敗，李若彤為了助他還清債務，在內地狂拍劇搵錢，亦對對方不離不棄。而她在10年間主動提結婚都被對方拒絕，二人曾分手又復合，直到二人一齊的第10年，才正式分手。李若彤分手後足足花5年時間才走出陰霾。而幾年前李若彤的媽媽曾在節目大爆女兒10年沒有拍拖，依然是單身貴族。

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