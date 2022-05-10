盧慧敏Amy Lo眼傷照開工勁敬業　七彩裝拍廣告喜感十足

盧慧敏（Amy Lo）近期積極裝備自己，為由模特兒轉型演員作好準備，看似正在閉關的她，最近在全新的Daikin冷氣廣告中亮相，穿上七彩繽紛的服裝拍攝，令Amy心情靚靚之餘，拍攝期間更經常發揮潛在的搞笑本色！

Amy在廣告中飾演家中囡囡，跟「爸爸」、「媽媽」及「爺爺」在色彩繽紛的家中互動，笑料百出，Amy笑說：「我好鍾意色彩繽紛，因為平時出街一定唔會撞晒色咁着，片場成個Set好繽紛。我都一段時間冇同其他人一齊拍廣告，呢一次感覺係好輕鬆、好得意、好好玩。」

Amy Lo與「爸爸」、「媽媽」及「爺爺」一起拍廣告。

這次拍攝有別於Amy過往的時尚與美容廣告，內容更有戲劇成份，成就想轉型做多面的自己，Amy說：「我唔想只係做單一嘅嘢，就好似放棄其他嘢咁，所以我乜都會嘗試，好彩近排都拍緊戲，都唔會唔習慣同人對手，今日唔係好多對白，同時好開心可以同唔同人合作，呢個廣告入面我係最細嘅一個，做囡囡同孫女，前輩佢哋都係舞台劇演員，開心可以同佢哋交流。雖然廣告係冇前文後理，同拍劇拍戲唔同，但好快捷，做嘢之餘仲Have fun！」

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從模特兒轉型為演員，Amy接拍了多部電影，其中更首次演動作戲，在拍攝廣告的前一天，她更意外弄瘀眼睛，幸冇大礙，她說：「今次真係有兩個第一次，第一次拍嘢受傷，亦係第一次要瘀晒咁做嘢，慶幸而家所做嘅都係自己鍾意做。大家見到隻眼瘀咗都好擔心，其實以前會覺得天會塌落嚟咁，但係今次係因為做嘢令到自己瘀咗，係拍戲嘅時候冇乜經驗，唔識就位，整瘀咗黑眼圈嗰個位，都OK嘅，不過就影響咗化妝師，因為我唔係做咗不負責任嘅事而傷，大家都好體諒。」至於未來大計，Amy希望成功轉型，她透露：「上年年尾拍咗一部電影，嚟緊會拍自己最期待拍嘅一部電影，係好興奮嘅，因為題材我好鍾意，其實我係鍾意做準備功夫多過拍嘅過程，收到劇本準備，運用想像力空間，唔會框住咗，因為去到現場就另一回事，鏡頭前要做到情理之內，意料之外，哈哈！」