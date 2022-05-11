「豬肉檔AK」現勁敵牛池灣菜檔有小鮮肉員工　網民︰搞隊街市12子

早前荃灣街市豬肉店驚現一名貌似MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）的型男員工「阿威」，他被網民稱為「荃灣豬肉檔AK」，更有網民自發在社交平台開設應援粉絲群組，非常誇張。後來陳庭欣（Toby）又出po介紹另一位型男海鮮檔型男，引起網民關注。而近日，再有一位靚仔加入男神戰。事關在黃大仙街坊的Facebook群組，有一位網民寫道︰「阿媽分享，牛池灣街市菜檔哥仔都唔差」，貼上一位靚仔的照片，這位男子走斯文路線，雙眼深邃有神，皮膚白皙，加上沒有gel頭的齊蔭乖仔髮型，一樣得到很高的討論度。



現年36歲的「荃灣豬肉檔AK」阿威近日爆紅，不少街坊前來與他合照。（鄺鈺瑩攝）

陳庭欣在IG出po，表示有位型男現身楊屋道街市海鮮檔。（Instagram@toby_yanyan）

網民紛紛大讚他靚仔，雙眼好靚，亦可能因為他的氣質中性，所以不少人都覺得他似女生。有人透露他曾遇過這位靚仔，大讚他除了有外表，亦好有禮貌。有網民留言表示他的黑眼圈好深，即引來疑似本尊「上水」回覆道︰「係呀……每日都由朝忙到晚，無得瞓」、「日日都無得瞓呀…未放過假呀…又朝早4點幾起身梳洗餵狗出門做嘢，由朝忙到夜晚6/7點呀……」

網民讚牛池灣菜檔靚仔好有禮貌。（Facebook圖片@黃大仙區友）

近來愈來愈多街市男神出現，有網民提議ViuTV可以考慮舉辦口罩先生選舉或者街市先生選舉，更有人提議直情抽MIRROR水，「搞隊街市12子」。有人感嘆道︰「荃灣買豬肉，牛池灣買菜，主婦好累。」非常搞笑。

疑似牛池灣菜檔靚仔回覆網民留言。（Facebook截圖）

荃灣豬肉檔店員貌似AK爆紅引大量街坊集郵 阿威：開心但有啲尷尬

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