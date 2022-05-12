COLLAR新歌《Gotta Go！》被指抄襲　Marf：尊重返幕後團隊嘅作品

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及許軼（Day）、MC張天賦，馮允謙（Jay）等人今日（12日）現身尖沙咀海港城出席品牌活動，吸引過百名粉絲在店外舉牌支持。她們接受訪問時表示很久沒有出席大型公開活動，心情興奮又緊張，阿Day穿上黑色露背長裙，Marf則以開胸貼身裙現身，小性感穿搭令人眼前一亮。阿Day笑說：「又唔係好性感，但係第一次露背就驚走光。」Marf表示今次的穿搭是新嘗試：「好開心，因為好少機會着到啲咁Elegant嘅衫。（有冇好緊張，照好多次鏡以防走光？）都冇呀，因為可能自己本身比較平坦，所以好舒服反而，好輕鬆唔會覺得好易走光。」



阿Day穿上黑色露背長裙，她笑說：「又唔係好性感，但係第一次露背就驚走光。」（陳順禎攝）

COLLAR上月尾推出第三首單曲《Gotta Go!》，卻掀起疑似抄襲風波，Marf亦在活動中回應事件，她說：「So far三首歌都有唔同意見，我哋尊重每一個唔同嘅comment，我哋會去篩選，會去過濾到底好定唔好。另外，我哋會尊重返我哋嘅作詞人呀、填詞人、所有編曲、所有幕後團隊嘅製作同埋佢哋嘅作品。」

對於歌曲被指與日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》（夜に駆ける）非常相似，Marf表示看到新聞後亦有去聽《向夜晚奔去》，被問到覺得與《Gotta Go!》是否相似，她再次表示：「都係尊重返我哋，同另外日本佢哋嘅創作，冇話似唔似，我覺得個人Preference返唔同嘅意見。」

COLLAR上月尾推出第三首單曲《Gotta Go!》，卻掀起疑似抄襲風波，Marf亦在活動中回應事件。（陳順禎攝）

師兄MIRROR剛成立官方歌迷會，阿Day和Marf亦希望遲些能有COLLAR官方歌迷會。問到會否送福利給粉絲，阿Day搞笑指：「阿Wing（經理人），推阿Wing出嚟，福利阿Wing。」Marf說非常期待粉絲的名稱：「MIRROR粉絲叫MIRO，我覺得好得意，好期待COLLAR粉絲叫咩名。」阿Day在旁笑說：「COCO」。

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