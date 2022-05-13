57歲溫兆倫自認後生好靚仔　嫌時下小鮮肉搽太厚粉：分不清男女

現年57歲的溫兆倫早在十幾年前就北上發展，為了保持人氣，他經常在抖音分享短片，雖然內容騎呢又無厘頭，但他的表現就十分投入，他更不時開Live同網民互動。日前溫兆倫在家中開Live，身穿黑色T裇出鏡的他配上清爽短髮，整體感覺後生了不少，他更對着鏡頭講道：「你們總說我老了，你們誰敢和我連線比一比，我57歲的人，保持成這樣很不錯了。」自信十足！



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曾一度發福被狠批大走樣。（影片截圖）

事實上溫兆倫近年因為被發現髮量明顯稀疏，髮際線有向後移的跡象，加上發福不少，因而被網民狠批他大走樣，更被指外形似大媽，不過之後他下定決心減肥，不但成功修身，更顏值回春！自信爆棚的溫兆倫在直播中更自認靚仔過「小鮮肉」：「我年輕的時候比現在這些小鮮肉強多了，他們都擦太多化妝品了，分不清男女，不知道你們喜歡什麼。」對此，不少網民都留言表示支持，認為男人應該要有陽剛之氣！

溫兆倫自認年輕時靚仔過時下「小鮮肉」。（影片截圖）

溫兆倫曾塑造過不少經典角色。（影片截圖）

當年憑着靚仔外形迅速走紅的溫兆倫被外界封為「師奶殺手」，無論是《義不容情》中的丁有康、《我本善良》中的齊浩男、《今生無悔》中的高天俊，他都演繹得入型入格，令人印象深刻。桃花極旺的溫兆倫感情生活亦十分精彩，除了經歷兩段婚姻之外，還曾與陳梅馨、郭羡妮等拍拖，直至2013年他與細20年的內地女星趙庭結婚，兩人育有一女，溫兆倫不時在社交平台分享溫馨家庭生活，由昔日的情場浪子蛻變成好爸爸！

溫兆倫在2013年與比自己細20年的內地女星趙庭結婚，婚後育有一女。（微博@溫兆倫）