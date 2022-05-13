TVB綠葉林敬剛自資開抖音遊戲節目　獲林峯楊茜堯力撐：唔會失禮

現年51歲的TVB綠葉林敬剛近年北上發展，除了在廣東新會開了一個大果園，專門種植柑做「陳皮大王」外，他亦有繼續拍攝網絡電影及登台演出，最近他更宣布將會自資主持抖音首創綜藝遊戲節目《歡樂今銷》！

林敬剛主持綜藝遊戲節目！（影片截圖）

林敬剛入行超過30年，在圈中人緣極好的他更找來多位藝人為他拍攝宣傳短片，包括：林峯、楊茜堯（前名：楊怡）、黎耀祥、郭少云、林韋辰、麥長青、楊明、袁潔儀和李思捷等，林敬剛向《香港01》透露節目類似《獎門人》，將會在5月20日播出，全程以直播形式進行，不容有失：「冇得NG，難度都幾大，事前已經錄咗3次做測試，當日都請咗2位TVB藝人做嘉賓，邊個就唔講住，留返啲驚喜俾大家。（酬勞方面好唔好？）咁食宿一定包，仲會俾紅包，唔會失禮，將心比己。」

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林敬剛更稱製作方面全部自資：「廠景、器材等等全部自己揞荷包，未有回報㗎！（投資咗幾多？）錢銀就唔講啦。不過都好感動，好多兄弟姊妹都好俾面，打個電話就幫我拍片，特別係林峯好快手，真係估唔到，當然都好多人係拒絕啦。」林敬剛《歡樂今銷》本身與帶貨無關，但絕對是有「引流」的作用：「而家好多網紅帶貨都係有晒劇本，成日嗌交都睇到人好厭，希望帶啲唔一樣嘅嘢俾大家，始終我哋係藝人出身，相對比較專業。」林敬剛更透露將會參與內地電影和電視劇的演出，最快要8月打後才返香港與家人重聚：「我同TVB又唔係簽得多，返到香港又唔知做乜，始終都要搵食，唯有靠視像同屋企人見面。」

製作方面非常專業！（影片截圖）

林敬剛仲係「陳皮大王」。（影片截圖）

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