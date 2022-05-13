傳因蔡思貝搭上猛料新歡被狠飛　胡鴻鈞直認面對有錢另一半有壓力

胡鴻鈞（Hubert）早前北上進行宣傳工作，於中山完成14日隔離後即前往佛山，與麥玲玲一起參與以戀愛為主題的網上直播節目《戀愛治療室》，高峰期有近8萬人參與。剛出關的Hubert分享了隔離期間生活：「每日7點半起身，8點半做核酸檢測，是非常準時就敲你門，其實有可能晚一點嗎？完成後再睡一會，10點半午餐、5點半晚餐，所以主要都是吃跟拉，當中也有創作歌曲，但需要時間慢慢整理。」



胡鴻鈞（Hubert）與麥玲玲一起參與以戀愛為主題的網上直播節目《戀愛治療室》。

+ 46

在節目中，麥玲玲更聯同線上粉絲「盤問」Hubert，單刀直入問他對愛情的看法，當被問到能否接受另一半比他有名氣或有錢，Hubert毫不考慮答道：「如果有一天遇到一個女生地位比我高，但又互相喜歡，我會感到很遺憾。可能自己白羊座性格喜歡比較，一比較就有壓力。男生有錢壓力會少一點，女的比男的有錢，的確會比較有壓力。」麥玲玲亦十分認同他看法：「家底沒那麼好的女生，可能很容易滿足，你買一個包包送她已經很開心；如果對方家境比較好，可能有的還是限量版包，包包也不是甚麼特別的東西。」

Hubert與蔡思貝在2019年底傳出緋聞，雖然二人從未認戀，但因經常被影到出雙入對，被外界認定為一對。不過去年9月傳出蔡思貝被有米商人力追，更忽然富貴，不時大曬名牌袋，又搬入西貢獨立屋居住兼有名車接送，而Hubert就暴瘦20磅，感情一度現暗湧。（IG@sisleychoi）

其後蔡思貝與家人高調現身Hubert的演唱會，打破分手傳聞。不過早前又有消息指蔡思貝另結娛樂公司高層新歡，對女方的演藝事業大有幫助，在權衡輕重下狠飛Hubert，但她回覆傳媒時就表示與Hubert一直是好朋友，更笑言自己也想知道新歡是誰。（資料圖片）

+ 46

除了大談自己的愛情觀之外，Hubert還公開自己的擇偶條件，他表示自己寧缺莫濫：「我會想另一半跟我有共同興趣，價值觀要相近，也希望對方喜歡我的音樂，不過我已經有好多老婆，因為我把Fans都叫做老婆。」氹得Fans開懷甜笑！Hubert亦直言會為另一半花心思：「我會下廚，也會手做賀卡送她。」但麥玲玲即笑道：「我老公都有，因為平嘛！」搞到Hubert露出尷尬而不失禮貌的笑容，帥氣可愛。除了宣傳工作以外，Hubert在節目中還透露已積極減肥，為7月16號於澳門舉行的演唱會作準備，而新歌亦準備就緒，期待已久的Fans很快便可以聽到！

Hubert為演唱會做足準備。（IG@hubertwu）

蔡思貝入行8年傳足16段戀情 重溫「緋聞女皇」每一位過客