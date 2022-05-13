傳因蔡思貝搭上猛料新歡被狠飛 胡鴻鈞直認面對有錢另一半有壓力
撰文：董欣琪
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胡鴻鈞（Hubert）早前北上進行宣傳工作，於中山完成14日隔離後即前往佛山，與麥玲玲一起參與以戀愛為主題的網上直播節目《戀愛治療室》，高峰期有近8萬人參與。剛出關的Hubert分享了隔離期間生活：「每日7點半起身，8點半做核酸檢測，是非常準時就敲你門，其實有可能晚一點嗎？完成後再睡一會，10點半午餐、5點半晚餐，所以主要都是吃跟拉，當中也有創作歌曲，但需要時間慢慢整理。」
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在節目中，麥玲玲更聯同線上粉絲「盤問」Hubert，單刀直入問他對愛情的看法，當被問到能否接受另一半比他有名氣或有錢，Hubert毫不考慮答道：「如果有一天遇到一個女生地位比我高，但又互相喜歡，我會感到很遺憾。可能自己白羊座性格喜歡比較，一比較就有壓力。男生有錢壓力會少一點，女的比男的有錢，的確會比較有壓力。」麥玲玲亦十分認同他看法：「家底沒那麼好的女生，可能很容易滿足，你買一個包包送她已經很開心；如果對方家境比較好，可能有的還是限量版包，包包也不是甚麼特別的東西。」
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除了大談自己的愛情觀之外，Hubert還公開自己的擇偶條件，他表示自己寧缺莫濫：「我會想另一半跟我有共同興趣，價值觀要相近，也希望對方喜歡我的音樂，不過我已經有好多老婆，因為我把Fans都叫做老婆。」氹得Fans開懷甜笑！Hubert亦直言會為另一半花心思：「我會下廚，也會手做賀卡送她。」但麥玲玲即笑道：「我老公都有，因為平嘛！」搞到Hubert露出尷尬而不失禮貌的笑容，帥氣可愛。除了宣傳工作以外，Hubert在節目中還透露已積極減肥，為7月16號於澳門舉行的演唱會作準備，而新歌亦準備就緒，期待已久的Fans很快便可以聽到！
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