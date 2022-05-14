55歲陳慧嫻過檔英皇強勢拓展內地市場　傳壓軸演出《聲生不息》

現年55歲的陳慧嫻（Priscilla）近年鮮有在港公開露面，她於80年代中後期及1990年代紅極一時，曾有「學生情人」之稱。Priscilla於去年11月在《寶麗金50周年演唱會》上再次踏足舞台演唱，一口氣唱出《千千闕歌》、《逝去的諾言》、《痴情意外》多首經典金曲，水準依然，即使她的身形和面形都圓潤了不少，但她唱跳《跳舞街》時，身手依然十分靈活。她當晚的演出勾起了不少人的集體回憶，且有好多人都期待可以再看到她的演出。近日有報道指近年養尊處優的Priscilla將會過檔英皇娛樂，銳意開拓內地市場，預計暑假將強勢全面復出。

陳慧嫻去年的演出。（網上截圖）

Priscilla當年憑住《千千闋歌》奪取了多個樂壇獎項，當中包括「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，更被視為89年唯一能與梅艷芳在樂壇平分秋色的女歌手。她於同年在紅磡體育館舉行6場處女演唱會《幾時再見》，亦是她當年暫別樂壇的演唱會。她在事業高峰之際，她突然宣布暫別樂壇赴美國留學。2013年她獲環球唱片邀請重回娘家，環球更特意為她重組寶麗金品牌，正式宣布她回歸樂壇。Priscilla在新冠肺炎疫情爆發後便暫停所有演唱，亦推掉了不工作。

據悉，Priscilla跟寶麗金的合約即將屆滿，有傳英皇開出超級優厚條件力邀她加盟，有指Priscilla以主力拓展內地市場為目標，這與英皇提出的理念一致，雙方都好有誠意合作，並希望今個暑假可以公布她加盟的喜訊。英皇行政總裁許佩斯昨日（13日）回覆傳媒表示公司當然歡迎跟如此有實力的歌手合作，環球則未有回應。

李克勤喺微博分享同陳慧嫻嘅合照，兩人有機會再做同門。

Priscilla的金曲在內地依然相當受歡迎，無綫及內地熱播的綜藝節目《聲生不息》於剛過去一集，打頭陣的克勤就是演繹她的《傻女》成功擊敗了對手，而她的《千千闕歌》更成為該集觀眾選擇金曲，更盛傳她大有可能為節目擔任壓軸演出嘉賓。Priscilla早前於社交網自爆：「女為悅己者容，我這個沒拍拖的人，扮靚就是為了歌迷和觀眾，當沒有演出的時候，樣子身材是何其的糟糕，我想你們是無法想像到的，不過我正在非常努力當中，年紀大真的很難keep，請大家賜我力量，神呀，救救我。」看來她正努力keep fit，務求回歸舞台時以最佳狀態示人。