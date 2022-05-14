愛回家｜「張龍」黃耀煌重返主播台爆喊　感激曾獲鄭則仕打救

黃耀煌最近憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「張龍」一角成功入屋，日前他重返曾擔任3年主播的無綫娛樂新聞台接受訪問，期間更一度感觸落淚！

黃耀煌接受《星光路上》專訪分享演藝路上嘅點滴。（IG/@terrenceyiuwong）

重返主播台感觸深！（影片截圖）

現年32歲的黃耀煌入行12年，未入行前曾做過髮型屋、地產、派傳單等工作，沒有任何人生目標；直到一天在電視上看到藝訓班招募廣告，黃耀煌決定跳出舒適圈報名投考。耀煌憶述面試當日情況時說：「我同佢哋講我真係咩都唔識，可以當我係一張白紙，畀咩我就吸收啲咩。」耀煌憑着「白紙論」成功吸引到監製潘嘉德注意，獲得入讀藝訓班機會。耀煌藝訓班畢業後，被安排到無綫娛樂新聞台做主持，3年的主持經驗令性格內向及怕醜的他變得大膽，獲益良多。

性格怕醜的黃耀煌，透過外景主持工作訓練膽量。

及後耀煌有機會接觸拍劇，並發現自己比較喜歡演戲，毅然加入戲劇組追夢。剛開始耀煌只獲委派閒角，他坦言頭一年很不習慣，收入亦變得不穩定，但為了不想家人擔心，他仍堅持每個月都「畀家用」：「試過窮到唔敢返屋企同出街，又試過扮返工，其實係坐喺公園度打發時間。」種種不快經歷、令耀煌一度想放棄演藝事業，但家人無限量的支持、成為他堅持下去的動力：「有一年新年同親戚食飯，有親戚講話喺電視見到我，老竇笑笑口咁話：『佢有排做啦，傻仔嚟架呢個！』之後我返到屋企喺度諗，好想爸爸媽媽一直為我感到驕傲！」最後耀煌眼濕濕向家人講出心底話：「希望你哋身體健康，好想我將來有機會攞獎時，可以親口同你哋講多謝。」

黃耀煌憑《愛．回家之開心速遞》「張龍」一角成功入屋。（IG/@terrenceyiuwong）

張龍同Rebecca呢對姊弟戀，深受觀眾喜愛。（IG/@terrenceyiuwong）

除了家人、耀煌亦很感恩演藝路上遇過很多好前輩，包括合作拍攝《火線下的江湖大佬》的鄭則仕（Kent哥），當時Kent哥一通電話、打救了陷入低谷的耀煌，耀煌說：「Kent哥鼓勵我、叫我唔好放棄，仲叫我Save低佢個電話。佢話劇本上、生活上有啲咩需要都可以打畀佢。我聽完電話後即時喺張床度喊，其實佢打畀我之前嗰晚，我就係諗緊係咪要放棄，但佢打畀我之後打消晒所有念頭！」

黃耀煌同鄭則仕因拍攝《火線下的江湖大佬》結緣，鄭則仕仲親自打電話鼓勵黃耀煌唔好放棄，真係好前輩。（鄭則仕微博照片）

幸好皇天不負有心人，最終耀煌憑《愛．回家之開心速遞》「張龍」一角成功入屋，劇中與Rebecca（沈可欣飾）的感情線更深受觀眾歡迎。耀煌受訪時笑指「張龍」與自己真實性格相像，但剛開始時其實對角色感到束手無策，更不太適應拍攝處境劇的節奏：「我個人都唔搞笑，我唔知點樣做到唔咁嚴肅、又畀人覺得好搞笑。導演有一日同我講，話睇過我兩集，覺得我好小朋友，想我Man啲。我其實唔鍾意自己咁Man，做Man嘅人好辛苦。」黃耀煌續指改變演法後，在討論區看到有人留意到自己的轉變，即時覺得多辛苦也值得。

為堅持演藝夢，黃耀煌與好友一同開室內設計公司幫補，但由於設計公司屬初創仍未回本。（IG/@terrenceyiuwong）

點撃下圖重溫二人甜蜜互動：