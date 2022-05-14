MIRROR︱鏡粉不滿歌迷會袋二千萬僅放五千門票：冇我哋你有今日？

人氣男團MIRROR於7月舉行的紅館演唱會「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」一票難求，除了電訊盈科主席李澤楷在股東周年大會上指出會考慮增加演唱會次數及門票供應，MIRROR官方歌迷會亦預留了限量門票並舉行抽籤認購活動：「為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。 每位MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張，到時一齊為MIRROR尖叫！」可是，不少鏡粉便指官方歌迷會僅開放2500個演唱會門票抽籤名額（共5000張門票）實在太少：「每場2500就差唔多」、「貴公司可唔可以對真鏡粉好啲，口講打擊黃牛，但又唔放飛比Fans」、「會費袋咗二千幾萬你畀呢啲我」，當中更有人揚言聯合粉絲集資二、三千萬自行做贊助單位令MakerVille加場：「冇我哋你有今日？邊個係老闆搞清楚好喎！」明顯對主辦單位的安排甚為不滿。

MIRROR官方歌迷會開放2500個演唱會門票抽籤名額 中獎率只得4.4%

MIRROR演唱會第一行門票被炒至44萬癲價一張 黃牛黨公開炒價等級

MIRROR的確帶來了一股追星熱潮。（鄺鈺瑩攝）

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