2015年的港姐亞軍龐卓欣(Ada)與金融才俊男友Patrick愛得甜蜜,不時在社交平台高調放閃。每當Ada分享婚紗照,網民必定聯想二人是否即將拉埋天窗。今日(14/5),她再次在IG貼出多張身穿低胸透視婚紗的仙氣照片,並寫着:「Thank you for pushing me to try a different version of me, instead of always just smiling! I had so much fun in this photoshoot, looking forward to working together again(謝謝促使我嘗試另一面的自己,而不是總是微笑,這次拍攝非常愉快,期待再次合作)」。原來Ada是為婚紗品牌拍攝宣傳照,網民大讚她身形驕人外,亦表示看到不一樣的她:「嗰妝唔同咗,different you(不一樣的你),好靚」。



Ada身穿低胸透視婚紗,充滿仙氣。(IG/ @adapcy)

