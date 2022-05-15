沈殷怡自爆四年前曖昧經歷　男方一句說話傷透女神心

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）以及「米媽」米露迪 （Melody）昨日（13/5）現身網上節目《絲打圍爐》做嘉賓，與主持楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談曖昧經歷。Shirley指三、四年前曾經與一位男友人曖昧，雙方亦非常喜歡大家，去到表白時，男方卻跟Shirley說：「我鍾意你係因為你好似我個EX（前度）」。這句說話令她非常糾結，亦令他們最終無法成為男女朋友，Shirley表示：「最後我冇辦法，我都好坦白同佢講，我聽完呢句說話，我冇辦法好安心同你一齊。」



沈殷怡以及米媽現身《絲打圍爐》大談曖昧經歷。（影片截圖）

玩遊戲時，Shirley被問到「圈中最為吸引你的異性朋友」，她立即心心眼怕醜說是男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）：「我覺得好正，都會打招呼，同一個地方學唱歌，就咁啦，冇啦。之前睇佢工作會好認真、又有養貓，又識做家務。」她續指：「識做家務嘅男仔好有魅力，會打理自己生活，又有養貓好有愛心，各種各種就會好欣賞佢。」

MIRROR的其中一位成員令Shirley不禁心心眼。（網上圖片）

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蝦頭問到假如有機會與Jeremy一同主持節目，Shirley立即掩面怕醜說：「佢喺我面前，我係完全唔敢出聲，會好淆底，佢同我講嘢會好緊張。可以拍劇，魯生（魯庭暉）可以試下開佢霸道總裁我嘅劇，拍劇有台詞冇咁尷尬，主持就要睇互動。」Shiga提醒Shirley下次見到Jeremy時要保持鎮定，Shirley笑指：「我可能會跑走。」