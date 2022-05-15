江嘉敏提傳介入王浩信婚姻一事　曾在天台想輕生︰我真係接受唔到

日前江嘉敏於梁泰來主持的電台節目《星光背後》擔任嘉賓，大談入行以來的點滴。現年27歲的江嘉敏，2017首次拍TVB劇便憑《親親我好媽》成名。今年江嘉敏更第一次孭飛，任《食腦喪B》及《黯夜守護者》兩劇女主角。江嘉敏由初初入行已極速上位被捧為女神，後來卻備受負面緋聞攻擊，原來她想過放棄並退出娛圈，甚至想過輕生。



江嘉敏大談自己入行以來的失意。

節目中，江嘉敏自認六年來沒改變就是那股傻勁，她稱自小的夢想就是成為演員，中學畢業後便一邊當鋼琴教師，一邊瞞著父母自薦做模特兒及演員，之後，更有機會獲《親親我好媽》監製賞識簽約TVB上位。雖然江嘉敏坦言現在已「睇化」負面新聞及接受Hater批評。但回想2018年因合作《兄弟》一劇，被傳介入王浩信婚姻，被指是第三者，更導致形象受損，她坦言是入行以來令她最崩潰及最難以接受的一次，她說：「起初第一次面對啲是非、新聞，的確真係接受唔到。嗰時都拍緊劇，我直情係衝咗上去同監製講『我唔拍啦！我壓力好大！我handle唔到！』」

江嘉敏跟王浩信因為合作拍《兄弟》，而傳緋聞，甚至搶去劇集演出的焦點，江嘉敏被指主動與王浩信聊天，兼且跟已婚的他來往甚密。（資料圖片）

講起當時因為與王浩信合作而傳緋聞，她說︰「我覺得搞笑嘅呢樣嘢又係，大家可以因為一張劇照而衍生好多故仔出嚟，我覺得呢樣嘢搞笑之餘，對演員都唔公平。咪同監製講，反正套劇拍得唔係好多，不如換角啦，我真係接受唔到。」當時，江嘉敏想過自殺念頭，慶幸另一套劇《跨世代》監製陳維冠與張繼聰及時開解，「嗰時我有同佢哋傾，我話我唔想拍呢套劇啦，我唔得啦，我嗰時比較激動啲，我話『我而家就喺公司天台……』我有少少諗唔開啊嗰個moment，阿Joe（陳維冠）同阿聰（張繼聰）就好緊張，幾乎每一日都輪流打嚟開解我情緒，後尾都係硬住頭皮咁拍完套戲。」

江嘉敏自加入TVB之後，就不斷有是非和負面新聞。（IG@kaman_kong）

江嘉敏稱成長以來只拍過三次拖，全部均是圈外人，她重申絕不會選擇圈中人作為交往對像，「以前細個好鍾意古天樂、彭于晏、謝霆鋒，自己做咗呢行會識咗好多男藝人，以前唔知就會見到佢哋出嚟好有型，我唔係講緊我啱啱鍾意嗰3個啊，我講緊其他藝人！但係你一齊做嘢，你就會睇到好多嘢，如果你真係一齊拍拖，一齊組織個家庭，你睇到嘅嘢仲多！」

江嘉敏剛與圈外男友結束四年情，雖然她沒透露分手原因，但對於選擇圈外做生意的另一半就被形容是「拜金女」，她顯得有點激動語帶飲泣說：「大家對我誤會太深，大家以為我喺劇集演過嘅角色就係我本人。其實做演員呢行好唔公平，我哋咁努力做出好作品，外間就因為一啲假新聞斷定佢係拜金或鍾意搞是非，扼殺咗我哋嘅努力。我希望有方法等觀眾認識真正嘅我哋，我都諗咗好耐，點樣先令人認識真正嘅江嘉敏。」