朱智賢受木蝨困擾逾月咬至體無完膚：嚴重影響我function唔到個人

身高1米72的朱智賢擁有Fit爆身形，不時慷慨曬出42吋長腿，但近日包得相當密實，原來受到木蝨困擾整整一個月，雙腿被咬至體無完膚非常嚇人：「嚴重影響到我日常生活唔可以正常function到個人。」

身高1米72的朱智賢擁有Fit爆身形，不時慷慨曬出42吋長腿。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢晒出被咬的證據，整對美腿卻佈滿又紅又腫的紅點，隔住屏幕都覺得痕！原來她已受木蝨困擾整整一個月：「在家裡懷疑發現木蝨嘅蹤影，木蝨呢兩個字聽就聽得多，原來當佢出現喺你屋企嘅時候，係真係好可怕。整整一個月時間受到困擾，咬左嘅皮膚會又痕又痛起水泡，而被咬嘅次數係每日增加。去到最後兩個星期完全瞓唔到，每日係會痕到醒！就算食咗會令人昏迷嘅抗組織安藥都無用，一樣係會痕醒！！！我數過total有40幾粒。」

朱智賢指自己近月嚴重受困擾。（IG：@ashley_ellabel）

最終朱智賢決定離家，找了滅蟲公司上門解決問題，但重返家園仍有後遺症：「由於已經嚴重影響到我日常生活，夜晚訓唔到覺，日頭會因為長期睡眠不足而唔可以正常function到個人，亦都無胃口食野。返到屋企始終都係會好驚，我上網睇好多人受木蝨煎熬之後都會有創傷後遺症，原來係真㗎！我尋晚第一晚返屋企瞓覺（一直都唔係好敢返屋企訓），成晚已經好驚唔係好瞓得着，然之後我仲發惡夢成張床有好多木蝨同牛蜱，總之好多吸血嘅嘢都喺我張床度咬我，跟住我就嚇醒咗………」

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