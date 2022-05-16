余德丞接受Viu專訪勁驚喜　希望有新嘗試︰期待所有新嘅合作

前無綫小生余德丞（Dickson）早前宣布離巢後，密密接Job，除了與鄭裕玲（Do姐）到商台擔任《口水多過浪花》客席主持外，最近亦亮相Now Sports節目《Football Party Room》，同場還有「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡及專家Dickson等。Dickson在YouTube片段透露是收到Now Sports的邀請。而日前，他更接受Viu節目《Viu1人物專訪》的訪問，正式亮相Viu的平台。



余德丞在YouTube拍片宣布離巢TVB。（影片截圖）

《Viu1人物專訪》是「黃Viu」的節目，以訪問不同明星為主題。而Dickson回復自由身後，就首次在Viu的網上平台出現，他在片段中大玩「中佬二揀一」。問到會揀媽咪還是女朋友時，他立即揀媽咪，「我同媽咪關係好密切，由細到大不論係湊我去課外活動好，幫我溫書好，教我補習做功課好，甚至乎出到嚟而家做嘢都係同媽咪有商有量，所以一定係揀媽咪。」果然是孝順仔。

Dickson透露媽媽早幾年淋巴附近有一個瘤，幸好不是惡性，但要入醫院做手術割掉，「嗰時都非常之擔心，望住佢入去做手術，等佢出嚟嘅時間係好漫長嘅時間，可能只係過咗兩個鐘，但好似過咗兩日一樣。」他透露自己是內斂型，從來都不會跟媽媽講「我愛你」，母親節也不會有什麼表示，「我覺得唔係用金錢去衡量嘅，唔係用你畀咗幾多家用去衡量嘅，反而係平時有冇真正關心佢。」

Dickson接受Viu節目《Viu1人物專訪》的訪問。（YouTube影片截圖）

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感情方面，Dickson透露自己會揀圈外人拍拖，他說︰「因為圈裏面實在好多好複雜嘅嘢，因為我係一個比較保守同傳統嘅人，我都唔希望我個女朋友會着得比較性感，或者佢要着到性感去影相、出席舞會啊……接受唔到，接受唔到！所以我會揀個圈外人，正常打扮就可以，但係如果成日po啲相出嚟比較性感啲嘅，咁我就會唔高興，所以我揀圈外人，當然希望佢係賢良淑德，又了解我。」

Dickson透露現在仍是商台節目《口水多過浪花》的客席主持。（IG@yuduck）

Dickson的訪問上載在「Viu1娛樂新聞」的頻道後，不少網民都留言表示希望在ViuTV見到他的演出。《香港01》記者向Dickson查詢會否跟ViuTV有合作，他強調自己是自由身，他又說︰「其實我好似未同ViuTV合作過，因為我上次講波係Now Sports，嚟緊呢個星期都會再去幫Now E做英超閉幕，而家專注做自己YouTube，所以上次講波咁多YouTuber一齊做都好開心。就係期待所有新嘅合作。新火花，新嘗試，再挑戰吓自己。」希望大家之後會見到他有新動向！

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