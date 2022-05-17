阿嬌阿Sa直播賣面膜被嫌廉價試食辣到皺眉　被狠批仍創逾千萬業績

鍾欣潼（阿嬌）同蔡卓妍（阿Sa）近期除了忙着錄製內地綜藝節目《乘風破浪》（原名《乘風破浪的姐姐3》），還分別參加戀愛真人騷《90婚介所》及《遲到的戀人》，曝光率極高，日前他們更現身直播間帶貨，吸引不少人捧場。不過由於兩人在直播期間經常睇提詞器，介紹產品時又不夠流暢，引來大批網民狠批她們的帶貨能力！



鍾欣潼（阿嬌）成功修身。（微博@蔡卓妍）

忙着錄製內地綜藝節目《乘風破浪》（原名《乘風破浪的姐姐3》）。（微博@鍾欣潼）

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當中阿嬌同阿Sa在介紹一款面膜時透露市場價1233元人民幣（約1423港元），直播間價只需79.9元人民幣（約92.2港元）就買到60片面膜，即是平均約1.54港元/片，網民紛紛留言表示質疑：「2塊錢的面膜敢用」、「多去了解產品再賣吧」、「很明顯在念台詞啊」。從阿嬌同阿Sa的表現可見兩人對於直播帶貨仍有點生疏，不但對產品不熟悉，反應亦不夠積極。

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而在介紹一款即食麵時，阿嬌同阿Sa都即場試食，但阿嬌食了一啖後就辣到面容扭曲，眉頭緊皺，之後還瘋狂飲水，結果食剩成碟，搞到網民一致認為麵太辣，感覺不好吃。雖然一旁的助理指直播間所賣的產品都是阿嬌同阿Sa親自試用過的，但照她們的反應來看似乎並不是，難怪有人認為兩人不夠專業，對自己賣的產品不了解就賣給粉絲。不過最後公布戰績，阿嬌同阿Sa今次直播累計有超過720萬人觀看，累計成交額逾1038萬人民幣（約1198萬港元），成績相當不錯！

阿嬌食了一啖後就辣到面容扭曲，眉頭緊皺。（影片截圖）